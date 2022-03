Romelu Lukaku is door de Italiaanse voetballersorganisatie AIC uitgeroepen tot Speler van het Seizoen 2020-2021. Maandag werden de trofeeën uitgereikt aan de laureaten, al vond er geen traditioneel gala plaats.

Lukaku had vorig seizoen met 24 goals en 11 assists een groot aandeel in de eerste titel van de Nerazzurri sinds 2010. De Rode Duivel, die intussen voor Chelsea speelt, maakt logischerwijze ook deel uit van het type-elftal, waarin hij een plaats heeft naast doelman Gianluigi Donnarumma (Milan), verdedigers Achraf Hakimi (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Theo Hernandez (Milan), middenvelders Nicolò Barella (Inter), Franck Kessie (Milan), Federico Chiesa (Juventus) en aanvallers Luis Muriel (Atalanta) en Cristiano Ronaldo (Juventus).

"Het is een eer", zegt Lukaku in een communiqué de van AIC. "Ik wil iedereen die op mij heeft gestemd bedanken en vooral mijn teamgenoten, want zonder de ploeg zou dit niet gelukt zijn. We hebben samen gewonnen, met de trainer steeds aan onze zijde, net zoals de club en de supporters. In de Serie A spelen was een kinderdroom en ik heb er alles aan gedaan om ook in Italië succesvol te zijn. Voor Cristiano Ronaldo eindigen is niet iets wat je vaak overkomt, voor mij hoort hij bij de beste drie spelers uit de geschiedenis, een speler die mij echt op een ander niveau heeft gebracht. Deze prijs is een echte vertrouwensboost voor de toekomst."

De jury bestond, naast de spelers uit de Serie A, uit trainers, scheidsrechters en de huidige en voormalige bondscoaches van Italië.

