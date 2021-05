Het Europees kampioenschap staat voor de deur. Nog exact een maand wachten en dan kan het feest beginnen. Een overzicht van alles wat u nu al moet weten.

Unieke editie

Over een maand trappen Italië en Turkije in het Olympisch Stadion van Rome de feesteditie van het EK - het werd vorig jaar namelijk 60 jaar - op gang. Het is een van de redenen waarom het toernooi ook de geschiedenisboeken zal ingaan als EURO 2020 hoewel het dus pas een jaar later werd gespeeld.

Uniek wordt de editie zeker. Al was het maar omdat corona er een stokje tussen stak, maar ook omdat het verspreid over heel Europa zal doorgaan. Er wordt in maar liefst elf verschillende landen gespeeld. Aanvankelijk moesten dat er twaalf zijn, maar omdat Dublin uitviel en die wedstrijden overgenomen werden door Londen en St-Petersburg, tellen we dus een stad minder. In Spanje veranderde er op het laatste moment ook nog wat. Oorspronkelijk kreeg Bilbao met het reusachtige San Mamés een aantal wedstrijden, maar die werden overgenomen door Sevilla en het veel killere La Cartuja.

De elf stadions zijn stuk voor stuk grote bouwwerken met minstens 30.000 zitjes. Door corona zal er echter niet al te veel publiek mogen zitten. Enkel in Boedapest zal deze zomer het stadion vollopen. Bij de rest zijn per land andere maatregelen getroffen.

Stad (land) Stadion (capaciteit/% bezet tijdens EK) Bakoe (AZE) Olympisch Stadion (69.870/50%) Kopenhagen (DEN) Parken (38.065/33%) München (GER) Allianz Arena (75.024/22%) Londen (ENG) Wembley (90.000/25%) Boedapest (HUN) Puskas Arena (67.215/100%) Rome (ITA) Stadio Olimpico (72.700/33%) Boekarest (ROU) Arena Nationala (55.600/33%) Amsterdam (NED) Johan Cruijff ArenA (55.500/33%) St-Petersburg (RUS) Krestovskistadion (66.881/50%) Glasgow (SCO) Hampden Park (52.103/33%) Sevilla (ESP) La Cartuja (57.619/33%)

Op weg naar Londen

Over een maand beginnen 24 teams aan hun Europese avontuur. Daarbij zitten negen van de tien landen die zich ooit konden kronen tot Europees kampioen. Enkel Griekenland, dat in 2004 nog de betere was van Portugal, ontbreekt. Bij de deelnemende landen zit ook één debutant met Noord-Macedonië. Het kleine Balkanland plaatste zich voor de eerste keer via de play-offs van de Nations League waarin het in de finale Georgië versloeg.

Alle landen zijn op het EK verdeeld in zes groepen. België werd gekoppeld aan Denemarken, Finland en Rusland en zal zijn wedstrijden spelen in Kopenhagen (tegen Denemarken op 17 juni) en St-Petersburg (tegen Rusland op 12 juni en Finland op 21 juni). Voor België zou het al serieus moeten mislopen mocht het niet doorgaan naar de volgende ronde, aangezien de nummers 1 en 2 rechtstreeks doorstoten en ook de vier beste nummers drie mogen nog meedoen aan de 1/16 finales.

Overzicht groepen Groep A: Turkije, Italië, Wales, Zwitserland Groep B: Denemarken, Finland, België, Rusland Groep C: Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Noord-Macedonië Groep D: Engeland, Kroatië, Schotland, Tsjechië Groep E: Spanje, Zweden, Polen, Slowakije Groep F: Hongarije, Portugal, Frankrijk, Duitsland

Als België de groep kan winnen, moet het in de volgende ronde tegen een van de beste nummers drie in Sevilla. Eindigen de Rode Duivels tweede in hun groep, dan wacht de nummer 2 van groep A op hen in Amsterdam. Dat kan dus eentje uit het kwartet Turkije-Italië-Wales-Zwitserland worden.

Gaan de Rode Duivels nog verder en halen ze zelfs de halve finale, dan spelen ze in het mythische Wembley. De thuisbasis van de Engelse nationale ploeg mag namelijk alle halve finales hosten alsook de finale op 10 juli.

Ook Belgische supporters?

Heel wat landen hebben in de groepsfase een voordeel als een eigen stadion geselecteerd is als gaststad. Italië mag bijvoorbeeld al zijn wedstrijden in Rome spelen en Nederland in Amsterdam. Maar ook de Rode Duivels zullen deze zomer aangemoedigd kunnen worden door de eigen aanhang. Supporters die al een ticket hadden, maar die het echter niet zagen zitten om af te zakken konden die nog tot 22 april terugsturen. Hoeveel er precies daarop ingingen, is nog niet duidelijk.

En ook hoeveel supporters er effectief naar Denemarken en Rusland zullen mogen trekken, is nog niet helemaal zeker. Naar alle waarschijnlijkheid zal de UEFA de komende weken nog enkele tickets annuleren.

Drie extra Duivels

Dat er Belgische supporters zullen zijn in Kopenhagen en Sint-Petersburg is goed nieuws voor de Rode Duivels. Nog meer goed nieuws kwam er enkele weken geleden van de UEFA. De Europese voetbalbond maakte namelijk bekend dat de bondscoaches 26 in plaats van 23 spelers mogen meenemen. Onder meer Belgisch bondscoach Roberto Martínez was vragende partij voor die verandering.

Roberto Martínez mag nu drie extra Rode Duivels meenemen naar het EK © Belga Image

Met de nieuwe maatregel wil de UEFA voorkomen dat landen in problemen komen in geval van een coronabesmetting en de daaropvolgende quarantaineverplichtingen. Voor elke wedstrijd zullen wel maar 23 spelers in de kern zitten. Drie zullen er dus nog op de tribune moeten zitten. Roberto Martínez mag ook geen gebruik maken van de uitbreiding om een vierde keeper mee te nemen. Dat aantal blijft gelimiteerd op drie.

Wie de drie nieuwe namen op het EK-blad zullen zijn, komen we volgende maandag al te weten. Op 17 mei om 12 uur maakt Martínez namelijk zijn EK-selectie bekend. Die moet ook officieel ingediend worden op 1 juni, 10 dagen voor de eerste wedstrijd. Daarna kunnen er voor de eerste match wel nog spelers worden vervangen in het geval van een ernstige blessure of ziekte, waar ook corona of een 'risicovol contact' onder valt.

Vaccinaties voor spelers?

Voor de Olympische Spelen was er veel te doen rond de vaccinaties bij de Belgische atleten. Die kwam er uiteindelijk. Maar bij de Rode Duivels blijft het daarrond best stil. Dat komt onder meer omdat de Rode Duivels in het buitenland wonen en dus vallen onder vaccinatiecampagne van het desbetreffende land.

Toch wou Belgisch premier Alexander De Croo dat ook de Belgische voetballers een prikje kregen voor het EK. En wel met voorrang in de campagne. 'De vaccinaties versnellen en de Rode Duivels zijn toch een vorm van nationale trots', klonk het een week geleden. De vraag komt vanuit de Belgische voetbalbond en wordt momenteel besproken binnen het Parlement.

'Stel je voor dat de nationale ploeg in de winning mood zit en door een besmetting het EK moet verlaten. Dat zou voor heel veel Belgen balen zijn. In die context vindt de premier dat de vaccinatie zeker moet kunnen.'

Kylian Mbappé is de meest waardevolle speler op het komende EK © GETTY

Wie zijn de favorieten?

Een Europees kampioenschap met zowat alle landen van het continent betekent ook sterrenkijken. In de groepsfase is het vooral likkebaarden bij groep F met Frankrijk, Portugal en Duitsland. Dat zijn de regerende wereldkampioen en Europees kampioen en de ex-wereldkampioen van 2014 in één groep.

Ook voor de Rode Duivels wordt het een groep om in de gaten te houden. Als België zijn groep namelijk wint en alles verloopt zoals het op papier zou moeten verlopen, komt het in de halve finale uit tegen de winnaar van die groep.

Frankrijk is natuurlijk een van dé grote favorieten op eindwinst. Met Antoine Griezmann en Paul Pogba beschikt het over absolute sterren en met Kylian Mbappé heeft het volgens Transfermarkt zelfs de waardevolste speler van heel het toernooi in zijn rangen. Het goudhaantje van PSG zou zo'n 160 miljoen euro waard zijn. De duurste Rode Duivel is Kevin De Bruyne (100 miljoen).

Volgens de bookmakers is het echter Engeland dat met de Coupe Henri Delaunay naar huis zal gaan. Al scheelt het niet al te veel met België en Frankrijk die momenteel de tweede plek bekleden. Daarachter volgen nog Duitsland, Portugal en Spanje. Wil je grof geld verdienen, dan moet je misschien eens een gokje wagen op Noord-Macedonië, Hongarije of Finland. Bij iedere ingezette euro krijg je daar 501 euro terug bij eindwinst.

