Het einde van de zomermercato is stilaan in zicht. Nog een goeie week (tot dinsdag 31 augustus om 23u59) en de drukste periode voor de clubs zit er alweer op. Maar wat kan er internationaal nog allemaal gebeuren? Een overzicht van de opvallendste geruchten.

Eduardo Camavinga

...

Eduardo CamavingaHet moest ooit gebeuren dat Eduardo Camavinga Stade Rennes zou verlaten voor een topclub. En dat moment lijkt nu aangebroken te zijn. Volgens de Franse kranten L'Équipe en Ouest-France zou het Franse supertalent dit weekend na de thuiswedstrijd tegen Nantes afscheid hebben genomen van de fanatieke aanhang.De speler die ooit 100 miljoen moest opbrengen voor Rennes, zou nu voor 30 miljoen in de etalage gezet zijn zodat de club nog iets zou krijgen voor zijn middenvelder, aangezien zijn contract volgende zomer afloopt en er de afgelopen maanden geen akkoord werd bereikt over een verlenging. De club die uiteindelijk de hoofdprijs lijkt af te schieten, is PSG. De club van Neymar, Kylian Mbappe en Lionel Messi zou nu opnieuw gouden zaken kunnen doen nadat het eerder al geen transfersom moest betalen voor Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum en Sergio Ramos. 30 miljoen euro voro Camavinga is ook in dat opzicht weer een gouden zaakje. PSG troeft met de transfer van de 18-jarige international onder andere Chelsea, Real Madrid en Manchester United af.Paul PogbaDe Mancunians hoopten Eduardo Camavinga volgende zomer gratis op te pikken om het vertrek van een andere Franse international op te vangen. Paul Pogba zou namelijk erg dicht bij Real Madrid staan. De Koninklijke willen de 28-jarige middenvelder komende zomer transfervrij overnemen. Het zou voor United opnieuw een vervelend afscheid worden, nadat Pogba als jeugdproduct ook al eens gratis vertrok naar Juventus. De Red Devils betaalden enkele jaren geleden nog meer dan 100 miljoen euro om Pogba los te weken bij de Oude Dame.Of vertrekt ook Pogba naar PSG? In de Franse hoofdstad vinden ze de aankoop van Pogba deze zomer net te veel van het goede, maar ondertussen kennen ze er de kunst van de transfervrije spelers wel. Om Real Madrid en andere concurrenten te snel af te zijn, zou de nieuwe club van Lionel Messi zo'n 600.000 euro per maand willen aanbieden aan Pogba. Een astronomisch bedrag waar ook Pogba geen neen tegen kan zeggen?Kylian MbappeEn we blijven in Parijs, want wat gaat er nog gebeuren met Kylian Mbappe? Nadat hij eerder de directie vroeg om de selectie van PSG danig te verbeteren, lijkt die nu té goed te worden waardoor Mbappe geen hoofdrol voor zichzelf meer ziet in het sterrenensemble. Maar alles draait ook om geld, natuurlijk. Mbappé ziet dat Neymar en Messi op dit moment het driedubbele van hem verdienen, maar PSG kan zich geen derde speler veroorloven met dat salaris. Mbappe lijkt dus te zullen vertrekken bij PSG. Bestemming wordt dan meer dan waarschijnlijk Real Madrid. Nu rest enkel nog de vraag: wordt het een stevige transfersom deze zomer of helemaal niets volgend seizoen, want dan vervalt het contract van Mbappe. Volgens de Spaanse krant Marca zou de Koninklijke, met voorzitter Florentino Pérez als grote bezieler, komend weekend het onderste uit de kan willen halen voor de Franse aanvaller. Maar liefst 170 miljoen wil Real Madrid dan op tafel leggen, als er tegen dan nog geen ander akkoord gevonden is en als PSG überhaupt wil luisteren naar een bod voor de spits. Cristiano RonaldoMbappé weg bij PSG, dat betekent een vacante plaats voor een andere wereldtopper bij de club uit de Franse hoofdstad. Wordt dat Cristiano Ronaldo? Met Neymar en Messi zou dat een ongezien aanvallend trio worden met de drie beste spelers van het afgelopen decennium.De toekomst van de Portugees bij Juventus is namelijk erg onzeker. Vorig weekend begon hij nog op de bank bij de Oude Dame - om zijn lichaam rust te geven voor een mogelijke transfer of puur een keuze van de coach?. Bij Juventus zijn ze er echter zeker van dat CR7 gewoon in Turijn blijft. 'We moeten geen sensationele verhalen maken waar er geen zijn', vertelde sportief directeur Pavel Nedved na de wedstrijd tegen Udinese. 'Ik ken verzekeren dat hij bij Juventus blijft, dat heeft hij me verzekerd.'Maar is dat ook echt zo? Cristiano Ronaldo zou zich namelijk niet al te gelukkig meer voelen in Noord-Italië en zijn makelaar Jorge Mendes is al met verschillende clubs gaan spreken, waaronder ook Real Madrid. Zelf ontkende Ronaldo al die geruchten stellig op zijn sociale media. 'Stop met mijn naam met al die clubs te linken, dat is respectloos.' En de naam Real Madrid wil hij al helemaal niet meer horen. 'Real is een afgesloten hoofdstuk', besloot de Portugese superster.Wat wordt het dan wel? Volgens Britse media zou de Premier League in polepositie zitten om hem over te nemen. En daarbij dan vooral Manchester United... en Tottenham. Dat meldt The Daily Express alvast. De kostprijs van de 36-jarige Ronaldo is momenteel trouwens zo'n 35 miljoen euro, maar dat is natuurlijk buiten zijn peperdure salaris gerekend. Gebeurt de transfer van CR7 niet deze zomer, dan zeker wel de volgende, want zijn contract loopt dan af.Harry KaneBij Tottenham zouden ze 35 miljoen euro binnenkort wel eens op tafel kunnen leggen en kunnen ze zeker wel een nieuwe topspits gebruiken, want Harry Kane is nog steeds op weg naar de uitgang. Manchester City zit al een hele zomer te azen op de Engelse kapitein en zou er zo'n 150 miljoen euro veil voor hebben (ook meteen het bedrag dat voorzitter Daniel Levy op zijn hoofd plakte). Maar tot dusver verliepen de onderhandelingen enorm moeizaam. City heeft nog een week om Kane los te weken en zal er nu ook alles aan doen om het nog tijdig in orde te krijgen. Maar de kans lijkt toch met de dag kleiner te worden, dat het nog lukt. Nadat Kane de eerste weken niet kwam opdagen op training, is dat nu al enkele dagen wel het geval. Beter nog, de kapitein van de Spurs speelde afgelopen weekend zelfs opnieuw mee en dat enkele maanden nadat hij afscheid had genomen van het eigen publiek.Tanguy NdombeleEen speler waar Tottenham wel maar al te graag afscheid van wil nemen, is middenvelder Tanguy Ndombele. De 24-jarige Franse werd twee jaar geleden nog met de nodige toeters en bellen overgenomen van Lyon, maar kon zijn grote potentieel nooit waarmaken in Noord-Londen. Onder nieuwe coach Nuno Espirito Santo lijkt het verhaal van Ndombele zelfs helemaal gedaan. Nadat hij niet wou spelen tijdens de voorbereiding, vroeg hij nu ook officieel aan het bestuur om hem nog deze maand te laten gaan. Niet veel later leek er ook al een oplossing uit de bus te komen. Bayern München zou de Franse middenvelder namelijk willen overnemen voor 20 miljoen euro én Corentin Tolisso. Maar Tottenham zag niet veel in de deal en Levy wees al snel het Duitse bod af. Komt er nog een nieuw bod voor Ndombele of wordt het een seizoentje in de tribune?Jules KoundeNog in Londen loert Chelsea al een hele tijd op de kunstjes van Jules Koundé. De Franse verdediger van Sevilla moet voor nog meer defensieve zekerheid zorgen bij de Blues. Bij Sevilla wilden ze echter nog niet meewerken met de transfer en dat zal het zeker niet doen tijdens de allerlaatste dagen van de transfermarkt, berichten verschillende Britse media. Een finaal bod langs Chelseakant moet dus de komende paar dagen op het bureau van de Zuid-Spaanse club liggen of de deal gaat zeker niet door. Om de prijs een beetje te drukken en ook van overbodige spelers af te raken, zou Kurt Zouma nu aangeboden worden als ruilspeler. Lukt dat niet, dan moet Chelsea eerst nog een oplossing vinden voor de Franse verdediger vooraleer het de Fransman van Sevilla kan aantrekken, zo klinkt het. West Ham United zou daarbij in beeld zijn.Dusan Vlahovic Een transfer die dit weekend al in kannen en kruiken leek te zijn, was die van Dusan Vlahovic van Fiorentina naar Atlético Madrid. De 21-jarige Serviër staat bekend als een buitengewoon talent in de Serie A en zou zo'n 100 miljoen euro moeten kosten volgens La Viola. Een bedrag dat Atlético leek te willen betalen, maar daar kwamen de Colchoneros uiteindelijk toch op terug. Zeker nadat Fiorentina duidelijk maakte dat het de Serviër eigenlijk niet wou vrijgeven.Een alternatief voor Vlahovic zou Matheus Cunha zijn. De Braziliaan van Hertha werd deze maand nog olympisch kampioen en moet heel wat minder kosten dan de Serviër. 30 miljoen euro is de prijs voor de ploegmaat van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. Een bedrag dat Atlético veel liever op tafel wil leggen.