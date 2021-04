Eden Hazard is niet opgenomen in de negentienkoppige selectie van Real Madrid voor de Clasico van morgen/zaterdag (21u) thuis tegen FC Barcelona.

De aanvoerder van de Rode Duivels traint sinds enkele dagen weer mee met de groep na zijn laatste spierblessure. Real-coach Zinédine Zidane had eerder op de dag tijdens zijn traditionele perspraatje nog in het midden gelaten of de 30-jarige Belg tegen Barça in actie zou komen. Dat zal dus niet het geval zijn. Doelman Thibaut Courtois hoort (uiteraard) wel tot de groep.

Hazard zal dus nog langer moeten wachten op zijn eerste optreden in El Clasico. Sinds hij in de zomer van 2019 overkwam van Chelsea miste hij alle duels met Barcelona door blessureleed.

Na 29 speeldagen leidt Atletico Madrid, de club van Yannick Carrasco, in La Liga met een punt voorsprong op Barcelona en drie op Real Madrid.

De aanvoerder van de Rode Duivels traint sinds enkele dagen weer mee met de groep na zijn laatste spierblessure. Real-coach Zinédine Zidane had eerder op de dag tijdens zijn traditionele perspraatje nog in het midden gelaten of de 30-jarige Belg tegen Barça in actie zou komen. Dat zal dus niet het geval zijn. Doelman Thibaut Courtois hoort (uiteraard) wel tot de groep. Hazard zal dus nog langer moeten wachten op zijn eerste optreden in El Clasico. Sinds hij in de zomer van 2019 overkwam van Chelsea miste hij alle duels met Barcelona door blessureleed. Na 29 speeldagen leidt Atletico Madrid, de club van Yannick Carrasco, in La Liga met een punt voorsprong op Barcelona en drie op Real Madrid.