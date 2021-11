Leider Chelsea moet het komend weekend op de twaalfde speeldag in de Premier League op bezoek bij Leicester City stellen zonder Romelu Lukaku, zo bevestigde Chelsea-coach Thomas Tuchel vrijdag tijdens het persmoment.

De Belgische topschutter aller tijden staat sinds 20 oktober aan de kant met een enkelblessure, opgelopen in het Champions League-duel tegen het Zweedse Malmö. Aanvankelijk werd er slechts een afwezigheid van een tweetal duels vooropgesteld, maar dat werd al snel bijgesteld tot een terugkeer na de interlandperiode. Ook die deadline blijkt nu te nipt, al is het best mogelijk dat Lukaku in de loop van volgende week wel weer kan aansluiten.

'Romelu staat op het punt de groepstraining te hervatten. Hopelijk kan hij zondag aansluiten en dan zijn er komende week eventueel mogelijkheden', vertelde Tuchel, die ook Mateo Kovacic moet missen, maar intussen wel weer op Timo Werner, Marcos Alonso en Mason Mount kan rekenen.

'Hij werkt enorm hard om er weer te staan en we zullen zien wat dat zondag geeft. Als dan alles goed gaat, zit er dinsdag (in het CL-duel tegen Juventus, red) mogelijk wel een plaats op de bank in. Maar dat is allemaal nog voorbarig en we willen geen druk leggen op hem, want hij legt al genoeg druk op zichzelf. We willen de zaken zeker niet overhaasten. De beslissingen zullen zoals altijd in overleg genomen worden met onze medische staf.'

