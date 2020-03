Elke zaterdag berichten we in De tuin van Eden over de belevenissen van Hazard bij Real Madrid. Deze week: ook Spanje in de ban van corona, hetgeen de Koninklijke uit Madrid wel wat recuperatietijd gunt.

Het zijn rare tijden. Terwijl we ons een week geleden nog afvroegen of Eden Hazard tijdig zou klaar geraken voor het EK, wachten we nu in spanning af of het toernooi überhaupt wel van start zal gaan in juni.

Maar dat is op dit moment de laatste van Hazards zorgen, want in Spanje werd intussen de noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat de regering vijftien dagen lang maatregelen kan nemen om de circulatie van personen te beperken. 'Er wachten ons nog zware weken. Het valt niet uit te sluiten dat we volgende week aan 10.000 besmettingen komen', zei premier Pedro Sánchez. 'De overwinning tegen het virus hangt nu af van ieder van ons. Een held zijn betekent vandaag de dag vooral: je handen wassen en thuis blijven.'

Terwijl de premier de drastische maatregelen bekendmaakte, stonden de snelwegen uit Madrid vol met mensen die uit de Spaanse hoofdstad weg wilden. Net het omgekeerde dus van wat de regering wil bereiken. Van de bijna 3800 besmettingen in Spanje zijn er 2000 in Madrid geregistreerd. En ook ongeveer de helft van het totale aantal doden (84) vielen in de Spaanse hoofdstad.

Dani Carvajal

Twee van die gevallen in Madrid vielen te noteren in Ciudad Real Madrid, het oefencentrum in Valdebebas waar zowel de voetbal- als de basketploeg van Real Madrid trainen. Trey Thompkins, de Amerikaanse pivot, en een lid van de technische staf van de basketploeg testten er positief op het coronavirus. Dat gebeurde nadat ze begin maart afgereisd waren naar Milaan om er een duel achter gesloten deuren te spelen tegen Armani Milan.

Vervolgens werd meteen de procedure toegepast en werden alle spelers van de basket- én voetbalploeg van Real Madrid in quarantaine gezet. Ciudad Real Madrid werd ook gesloten. Een en ander versnelde ook de beslissing van La Liga om de competitie op te schorten.

Ook eerder, op zaterdag 7 maart, was er al onrust in het oefencomplex omdat Dani Carvajal last had van griepachtige symptomen. Uit voorzorg werd hij getest op Covid-19, maar dat bleek negatief.

Geluk bij een ongeluk

Zowel Eden Hazard als Thibaut Courtois zit dus nu thuis in Madrid. Ze revalideren allebei met de hulp van een lid van de technische staf van Real: Courtois van een spierblessure en Hazard van zijn enkeloperatie.

Het uitstel van de competitie en, vooral, van de Champions Leaguewedstrijd tegen Manchester City, komt Real Madrid niet slecht uit. Zo kan het wellicht Courtois én Marcelo (ook spierblessure) recupereren voor de terugmatch.

De terugkeer van Hazard was voorzien tegen het einde van de Spaanse competitie, maar aangezien alle wedstrijden nu wellicht zullen opschuiven in de tijd, zal onze landgenoot misschien nog meerdere competitiematchen kunnen meespelen. Ook dat is in het voordeel van Real Madrid.

600 miljoen euro

Dat alles onder voorwaarde dat het seizoen nog uitgedaan wordt in Spanje. Want zowel de profliga als de voetbalbond houden rekening met de mogelijkheid dat de resterende twaalf speeldagen niet meer volledig afgewerkt zullen worden.

Nu al liggen er verschillende scenario's op tafel. Een snelcompetitie in mei en juni (mocht het EK uitgesteld worden tot 2021), een play-off voor de titel en de Europese plaatsen en eentje voor degradatie,...

Er werd alleszins al berekend dat het economische verlies in de Spaanse eerste en tweede klasse ongeveer zal oplopen tot 600 miljoen euro.

Het zijn rare tijden. Terwijl we ons een week geleden nog afvroegen of Eden Hazard tijdig zou klaar geraken voor het EK, wachten we nu in spanning af of het toernooi überhaupt wel van start zal gaan in juni. Maar dat is op dit moment de laatste van Hazards zorgen, want in Spanje werd intussen de noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat de regering vijftien dagen lang maatregelen kan nemen om de circulatie van personen te beperken. 'Er wachten ons nog zware weken. Het valt niet uit te sluiten dat we volgende week aan 10.000 besmettingen komen', zei premier Pedro Sánchez. 'De overwinning tegen het virus hangt nu af van ieder van ons. Een held zijn betekent vandaag de dag vooral: je handen wassen en thuis blijven.'Terwijl de premier de drastische maatregelen bekendmaakte, stonden de snelwegen uit Madrid vol met mensen die uit de Spaanse hoofdstad weg wilden. Net het omgekeerde dus van wat de regering wil bereiken. Van de bijna 3800 besmettingen in Spanje zijn er 2000 in Madrid geregistreerd. En ook ongeveer de helft van het totale aantal doden (84) vielen in de Spaanse hoofdstad.Twee van die gevallen in Madrid vielen te noteren in Ciudad Real Madrid, het oefencentrum in Valdebebas waar zowel de voetbal- als de basketploeg van Real Madrid trainen. Trey Thompkins, de Amerikaanse pivot, en een lid van de technische staf van de basketploeg testten er positief op het coronavirus. Dat gebeurde nadat ze begin maart afgereisd waren naar Milaan om er een duel achter gesloten deuren te spelen tegen Armani Milan. Vervolgens werd meteen de procedure toegepast en werden alle spelers van de basket- én voetbalploeg van Real Madrid in quarantaine gezet. Ciudad Real Madrid werd ook gesloten. Een en ander versnelde ook de beslissing van La Liga om de competitie op te schorten. Ook eerder, op zaterdag 7 maart, was er al onrust in het oefencomplex omdat Dani Carvajal last had van griepachtige symptomen. Uit voorzorg werd hij getest op Covid-19, maar dat bleek negatief. Zowel Eden Hazard als Thibaut Courtois zit dus nu thuis in Madrid. Ze revalideren allebei met de hulp van een lid van de technische staf van Real: Courtois van een spierblessure en Hazard van zijn enkeloperatie.Het uitstel van de competitie en, vooral, van de Champions Leaguewedstrijd tegen Manchester City, komt Real Madrid niet slecht uit. Zo kan het wellicht Courtois én Marcelo (ook spierblessure) recupereren voor de terugmatch. De terugkeer van Hazard was voorzien tegen het einde van de Spaanse competitie, maar aangezien alle wedstrijden nu wellicht zullen opschuiven in de tijd, zal onze landgenoot misschien nog meerdere competitiematchen kunnen meespelen. Ook dat is in het voordeel van Real Madrid.Dat alles onder voorwaarde dat het seizoen nog uitgedaan wordt in Spanje. Want zowel de profliga als de voetbalbond houden rekening met de mogelijkheid dat de resterende twaalf speeldagen niet meer volledig afgewerkt zullen worden.Nu al liggen er verschillende scenario's op tafel. Een snelcompetitie in mei en juni (mocht het EK uitgesteld worden tot 2021), een play-off voor de titel en de Europese plaatsen en eentje voor degradatie,...Er werd alleszins al berekend dat het economische verlies in de Spaanse eerste en tweede klasse ongeveer zal oplopen tot 600 miljoen euro.