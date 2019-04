Al decennialang lopen sport en politiek door elkaar bij Derry City. Straks opnieuw, als er een (harde) brexit komt, signaleert France Football. De Noord-Ierse club neemt immers deel aan de Ierse voetbalcompetitie.

Om te weten hoe dat komt, is een beetje geschiedenis nodig en moeten we terug naar het einde van de jaren 60 in Noord-Ierland. Derry ligt aan de grens met Ierland, het stadion van City, Brandywell, in een katholieke enclave in de stad.

Toen de oorlog tussen protestanten en katholieken er zijn hoogtepunt kende en vanaf het einde van de jaren 60 katholieken steeds feller protesteerden tegen wat zij zagen als discriminatie op de arbeids- en huizenmarkt, ontsnapte ook het voetbal niet. Matchen ontaardden in vechtpartijen, vooral als de bezoekers uit Linfield, Glentoran of Portadown kwamen.

In 1971 werd zelfs een bus van Ballymena in brand gestoken. Niet door voetbalfans, het gebeurde zelfs een eindje weg van het stadion, maar een en ander was voldoende voor de topklassers om nog te weigeren op Brandywell te voetballen.

Derry City moest daarop zijn thuiswedstrijden afwerken in het protestantse Coleraine, 40 kilometer verderop, maar daar wilden de fans dan weer niet heen. Het was Brandywell of niks. In 1973 werd nog een poging gedaan om naar het stadion terug te keren, maar de andere clubs verwierpen die motie. Dat betekende het (tijdelijke) einde van City, dat alleen een jeugdelftal behield.

Dertien seizoenen lang probeerde het Brandywell acceptabel te maken. Elk jaar werd die motie verworpen, waarna de Noord-Ieren in 1985 hun aanvraag deden om in Ierland te mogen spelen. Dat lukte vrijwel onmiddellijk. De jaren daarop trotseerden fans en ploeg het getreiter aan de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland en de lange controles om hun ploeg te volgen. Toen die controles dankzij de Goedevrijdagakkoorden wegvielen (op papier in 1998 en de facto in 2005 bij de volledige implementering ervan), waren de fans dolgelukkig. Het is niet alleen handig bij uitwedstrijden in Ierland, maar ook voor thuismatchen en trainingen, want heel wat voetballers van City wonen in Ierland.

Die controles kunnen nu met een (harde) brexit terugkeren, zo leerde een bezoek van France Football aan de stad. Geen wonder dat in Derry ruim 78 procent ervoor stemde om in de EU te blijven. Omdat niemand weet hoe een akkoord rond de Brexit eruitziet, is het voorlopig koffiedik kijken wat betreft gevolgen voor transfers, reizen, papierwerk, club, etc... Burgemeester John Boyle heeft er vertrouwen in: 'Ik hoop dat er geen impact is op de ploeg.'