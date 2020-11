Bjorn Guldvog, het hoofd van het Noorse gezondheidsdienst, wil stappen ondernemen om het internationaal voetbal in Europa stop te zetten.

Gudvog zei in de Noorse media te twijfelen of het gezondheidsprotocol dat de UEFA installeerde de spelers en staf van teams voldoende beschermt. 'We zien toch steeds meer coronabesmettingen bij clubs', liet hij noteren. Guldvog nam intussen contact op met de UEFA en de Noorse voetbalbond (NFF) om zijn bekommernissen te bespreken.

Afgelopen zondag moest de Noorse nationale ploeg haar Nations League-duel in Roemenië nog afzeggen nadat de gezondheidsautoriteiten in Noorwegen het team hadden bevolen in quarantaine te gaan na de positieve coronatest van international Omar Elabdellaoui. Woensdag zullen de Noren tegen Oostenrijk aantreden met een volledig nieuw elftal.

