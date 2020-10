De Noor Tom Harald Hagen heeft zich als eerste internationale topscheidsrechter geout als homo. "Ik heb het gevoel dat de tijd er rijp voor is en ik denk dat hier alleen maar positieve dingen zullen uit voortkomen", zegt de 42-jarige Hagen in een gesprek met de Noorse krant Glamdalen.

De Noor geldt in eigen land als de nummer 1 onder de scheidsrechters. Afgelopen zondag leidde hij nog de partij tussen Valerenga en Kristiansund. Na die match was er wat commotie omdat de spits van Kristiansund, Flamur Kastrati, de coach van Valerenga, Dag-Eilev Fagermo 'een verdomde flikker' had genoemd.

'Het is wel het toppunt van ironie dat net ik die wedstrijd heb geleid', zegt Hagen, die het incident tijdens de match niet had opgemerkt. 'Misschien zei hij het in een opwelling, dat kan gebeuren in het voetbal. Maar we moeten er vanaf geraken.'

Hagen werd in 2009 internationaal scheidsrechter. Hij floot onder meer een WK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Schotland (2-0) in 2012 en Europese duels van Anderlecht en Club Brugge.

