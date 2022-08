Nottingham Forest keert dit seizoen voor het eerst sinds 23 jaar terug naar de Premier League. De promotie was een iconisch moment in de lange geschiedenis van één van de oudste en meest legendarische Engelse voetbalclubs. Maar of de club daar een succesvol vervolg aan kan knopen, is een ander verhaal.

Op een zonnige namiddag in Wembley speelde Forest de play-off-finale tegen Huddersfield FC. Een prestatie op zich, want The tricky trees stonden na zeven speeldagen laatste met 1 punt. De aanstelling van manager Steve Cooper zorgde echter voor een spectaculaire comeback die de club op het einde van het seizoen een totaal onverhoopte vierde plaats en dus kwalificatie voor de play-offs bezorgde. In de finale ging Huddersfield voor de bijl in een weinig spectaculaire wedstrijd. Een eigen doelpunt van Chelsea-huurling Lewis Colwill bepaalde het verdict: Nottingham Forest zou terugkeren naar de Premier League, Huddersfield werd veroordeeld tot een nieuw jaar bikkelen in de loodzware Championship.

...

Op een zonnige namiddag in Wembley speelde Forest de play-off-finale tegen Huddersfield FC. Een prestatie op zich, want The tricky trees stonden na zeven speeldagen laatste met 1 punt. De aanstelling van manager Steve Cooper zorgde echter voor een spectaculaire comeback die de club op het einde van het seizoen een totaal onverhoopte vierde plaats en dus kwalificatie voor de play-offs bezorgde. In de finale ging Huddersfield voor de bijl in een weinig spectaculaire wedstrijd. Een eigen doelpunt van Chelsea-huurling Lewis Colwill bepaalde het verdict: Nottingham Forest zou terugkeren naar de Premier League, Huddersfield werd veroordeeld tot een nieuw jaar bikkelen in de loodzware Championship.23 jaar geleden is het dat men nog eens Premier League voetbal kon bezichtigen in de City Ground in Nottingham. Een klassiek Engels stadion, prachtig gelegen aan het water van de Trent-rivier, met aan de andere kant van de oever het Meadow Lanestadion van het al even iconische Notts County. Nergens in Engeland liggen twee stadions zo dicht bij elkaar als deze twee. Het verraadt hoe hard het voetbal leeft in Nottingham, één van de bakermatten van de sport. Forest was jarenlang het typevoorbeeld van de slapende reus, een grote club met dito aanhang die zelfs twee Europacups 1 wist te bemachtigen in 1979 en 1980. Maar begin deze eeuw ver afgleed door mismanagement. Nu komt dus een einde aan die periode, al is nog maar de vraag hoe lang Forest kan overleven in de Premier League. Grote LeegloopDe club heeft namelijk al tal van wijzigen moeten doorvoeren aan de eigen kern, wat hoe dan ook kopzorgen inhoudt voor manager Cooper. De Engelse trainer verbaasde vriend en vijand door promotie af te dwingen, maar in de Premier League blijven lijkt zo mogelijk nog moeilijker te gaan worden. Doelman Bryce Samba, held van de halve finales in de play-off, is vertrokken naar Lens. Maar Nottingham Forrest steunde vorig seizoen ook erg op de kwaliteit van geleende spelers als Sam Garner (Manchester United), Philip Zinckernagel (Olympiacos) en Djed Spence (Tottenham). Al die spelers waren cruciaal in het afdwingen van de promotie, maar zullen er niet bij zijn op het allerhoogste niveau.De grote hoop van Forest is jong Welsh supertalent Brennan Johnson. De pijlsnelle spits, die ook scoorde tegen de Rode duivels in de interland tegen Wales dit jaar, ontbolsterde vorig seizoen helemaal onder Steve Cooper. Hij scoorde 19 doelpunten, met een opvallende vormpiek op het einde van het seizoen toen hij in april met 4 goals en 4 assists Forest naar de play-offs loodste. Daarin was hij opnieuw beslissend met twee doelpunten. Zijn seizoen werd bekroond met de trofee voor jonge speler van het jaar. Verschillende ploegen uit de Premier League toonden interesse in Johnson, maar begin juli verlengde hij zijn contract.Nieuwe gezichtenDe jonge Johnson kan het echter niet alleen, dat beseft ook eigenaar Evangelos Marinakis, tevens ook de grote man bij Olympiacos. En dus trok Forest er op uit op de transfermarkt. Het budget mag dan wel niet van dezelfde orde zijn als dat van gevestigde premier league ploegen, Forest haalde toch heel wat versterkingen in huis. De opvallendste daaronder is de transfervrije Jesse Lingard, de Engelse international die zijn doorbraak bij Man. United niet kon forceren, maar wel zeer waardevol bleek voor West Ham toen hij in 2021 aan hen werd uitgeleend en direct beslissend werd. Als hij dezelfde stempel kan drukken op het seizoen van Forest zal hij zeer waardevol zijn.Voor alle linies werden versterkingen gezocht. Daaronder nog enkele andere bekende namen, zoals doelman Dean Henderson (gehuurd van Man. United), Liverpooltalent Neco Williams (overgekocht voor 20 miljoen euro) en natuurlijk Taiwo Awoniyi, ex-Mouscron en KAA Gent. De veelbelovende Moussa Niakathé en Omar Richards kwamen dan weer de verdediging versterken. En met Orel Mangala werd een Rode Duivel gehaald. Zo zal Nottingham het nieuwe Premier Leagueseizoen aanvatten met een ploeg die nog een schaduw is van het team dat vorig seizoen promoveerde. Alleen centraal achterin lijkt de club voor continuïteit te gaan. Zo zijn er tal van spelers die door Manager Cooper zo snel mogelijk geïntegreerd moeten worden in het systeem. Aan talent en potentieel lijkt er geen gebrek, daar hebben de transfers voor gezorgd, maar veel spelers zijn onervaren in de Premier League en moeten het allemaal nog waarmaken. Zo krijg je een ploeg waar veel in zit, maar het een uitdaging wordt om alles er uit te halen. Degradatie vermijden zou een prachtige opsteker zijn voor een traditieclub die veel te lang in de lagere regionen van het Engelse voetbal heeft vertoefd.