Nummer 100 voor Axel Witsel: een terugblik aan de hand van sleutelinterlands

België-Marokko, 26 maart 2008. Witsel, dan 19 en voetballer bij Standard, mag van bondscoach René Vandereycken in de 46ste minuut Stijn De Smet komen vervangen. Uit de krant, 's anderendaags: "Schraal lichtpunt bij de Rode Duivels was debutant Axel Witsel. Met een doelpunt kort na rust bracht hij de Duivels even opnieuw in de wedstrijd. 'Maar ik had liever niet gescoord en wel gewonnen', klonk het. "Al was ik op dat moment wel blij met mijn doelpunt. Het was pas de tweede bal die ik raakte en hij zat er direct in. Alleen hadden de Marokkanen op dat moment al tweemaal gescoord. Dat was het grote probleem: we hebben de wedstrijd in de eerste helft uit handen gegeven. In die 45 minuten hebben de Marokkanen ons overtroefd in inzet." Over zijn eigen wedstrijd was Witsel wel tevreden. "Ik was vaak aanspeelbaar, werd dikwijls bij het spel betrokken en kreeg ook veel ballen. Al moet ik toegeven dat het verschil met Standard groot is. Dit is duidelijk internationaal niveau: alles ging veel sneller. Bovendien is het resultaat zeer teleurstellend. 1-4 is een verdomd zware uitslag."

