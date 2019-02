Odoi en Fulham krijgen toppers op bezoek: 'City maakte al het meeste indruk'

Denis Odoi (30) begon zijn eerste seizoen in de Premier League met twee schorsingsdagen, opgelopen na zijn rode kaart in de eindrondefinale tegen Aston Villa eind vorig seizoen. Het blijken de enige twee wedstrijden die hij miste, verder kwam hij telkens aan de aftrap. Niet langer als vleugelback zoals we hem bij Lokeren en Anderlecht leerden kennen, maar als centrale verdediger in een viermans- of driemansdefensie. '

...