Oekraïne heeft zich dinsdag verrassend als laatste geplaatst voor de kwartfinales op het EK voetbal. Het versloeg Zweden na verlengingen met 2-1 in Glasgow en mag zich opmaken voor een duel met Engeland, zaterdag in het Stadio Olimpico in Rome. De winnende treffer viel in de 121e minuut.

AA Gent-spits Roman Yaremchuk zorgde voor de eerste grote dreiging in Hampden Park, maar de Zweedse doelman Olsen had een mooie reflex in huis. Zweden stelde daar een schot van Isak tegenover dat net naast ging. Oekraïne, dat zich met slechts drie punten nipt bij de beste vier derdes schaarde, opende in de 27e minuut de score. Jarmolenko bracht de bal met buitenkant voet tot bij Zinchenko, die het leer in één tijd via Olsen tegen de touwen jaste. Vlak voor rust bracht de onvermijdelijke Emil Forsberg de stand in evenwicht met zijn vierde treffer op dit EK. Zijn schot week af op Zabarnyi, Bushchan was kansloos.

Zweden, dat zijn poule won voor onder meer Spanje, had ook in de tweede helft zijn handen meer dan vol met het team van Andriy Shevchenko. Een schot van Sydorchuk belandde tegen de buitenkant van de paal. Hetzelfde gebeurde een minuut later aan de overzijde, waar Forsberg dichtbij zijn tweede van de avond was. Bushchan pakte vervolgens uit met een save op een schot van Kulusevski. Even later werd de Oekraïense kooi opnieuw bestookt. De knal van Forsberg spatte uiteen op de lat.

Na 90 minuten gaf het scorebord nog steeds 1-1 aan, waardoor verlengingen volgden. Negen minuten ver ging Danielson zwaar door op het scheenbeen van Besedin. Ref Orsato gaf de Zweedse verdediger een gele kaart, maar dat veranderde in rood na raadpleging van de beelden. Met tien man leken de Zweden stand te houden. Tot invaller Artem Dovbyk (120.+1) in het slot van de verlengingen de voorzet van Zinchenko binnen kopte. Bij Oekraïne mochten Yevhen Makarenko (door Anderlecht het voorbije halfjaar uitgeleend aan KV Kortrijk) en Roman Bezus (AA Gent) invallen in de verlengingen.

In de volgende ronde neemt Oekraïne het op tegen Engeland. De Three Lions wonnen eerder op de avond met 2-0 van Duitsland.

