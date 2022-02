FC Barcelona heeft de transfer van Pierre-Emerick Aubameyang woensdag officieel afgerond. De Gabonese spits ondertekent in Camp Nou een contract tot 2025.

De 32-jarige Aubameyang komt over van Arsenal, waar zijn verbintenis (die nog liep tot 2023) dinsdag in onderling overleg werd ontbonden. Daardoor was de aanvaller een vrije speler. In het contract met Barça is een optie opgenomen om de samenwerking op 30 juni 2023 te beëindigen. De afkoopclausule werd vastgelegd op 100 miljoen euro.

Aubameyang speelde sinds begin 2018 voor de Gunners. Hij was er goed voor 92 doelpunten in 162 wedstrijden. Sinds begin december lag de spits met het Londense bestuur in de clinch en kwam hij niet meer in actie. Vooral zijn loodzware salaris (18 miljoen euro) vormde een struikelblok. Hij scoorde dit seizoen zeven keer in vijftien matchen.

De voormalige Afrikaans Voetballer van het Jaar (2015) heeft ook een verleden bij onder meer AC Milan, Dijon, Rijsel, Monaco, Saint-Etienne en Borussia Dortmund.

De Gabonees speelde al 72 keer voor zijn land en maakte daarin 30 doelpunten maar door een coronabesmetting miste hij de Africa Cup in Kameroen.

De 32-jarige Aubameyang komt over van Arsenal, waar zijn verbintenis (die nog liep tot 2023) dinsdag in onderling overleg werd ontbonden. Daardoor was de aanvaller een vrije speler. In het contract met Barça is een optie opgenomen om de samenwerking op 30 juni 2023 te beëindigen. De afkoopclausule werd vastgelegd op 100 miljoen euro. Aubameyang speelde sinds begin 2018 voor de Gunners. Hij was er goed voor 92 doelpunten in 162 wedstrijden. Sinds begin december lag de spits met het Londense bestuur in de clinch en kwam hij niet meer in actie. Vooral zijn loodzware salaris (18 miljoen euro) vormde een struikelblok. Hij scoorde dit seizoen zeven keer in vijftien matchen. De voormalige Afrikaans Voetballer van het Jaar (2015) heeft ook een verleden bij onder meer AC Milan, Dijon, Rijsel, Monaco, Saint-Etienne en Borussia Dortmund. De Gabonees speelde al 72 keer voor zijn land en maakte daarin 30 doelpunten maar door een coronabesmetting miste hij de Africa Cup in Kameroen.