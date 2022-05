De UEFA heeft dinsdag een akkoord bereikt over de hervorming van de Champions League. Vanaf het seizoen 2024/25 zal die beginnen met een mini-competitie met 36 ploegen in plaats van 32 op dit moment. Er komen ook zo'n 100 wedstrijden bij.

Vanaf het seizoen 2024-25 zal elke club in de eerste fase van de Champions League acht en geen tien wedstrijden afwerken, tegenover zes in de huidige groepsfase. Verder zullen er dan toch geen twee tickets uitgedeeld worden op basis van de UEFA-clubcoëfficiënt.

De Champions League zal zoals eerder aangekondigd 36 en niet langer 32 teams tellen. Het huidige systeem van acht poules wordt vervangen door een minikampioenschap, gebaseerd op de schaaktoernooien, waarbij alle teams in één klassement terechtkomen. De clubs spelen acht wedstrijden tegen verschillende opponenten. De eerste acht zijn rechtstreeks geplaatst voor de knock-outfase. De nummers 9 tot 24 spelen in een play-off over twee wedstrijden voor een stek bij de laatste 16. Vergelijkbare formats zullen ook in de Europa League (acht matchen in eerste fase) en Conference League (zes matchen in eerste fase) geïntroduceerd worden.

De UEFA wil met de uitbreiding van de groepsfase vooral de rechtenhouders tevreden stemmen. Zij krijgen meer wedstrijden. Clubs halen ook meer inkomsten uit ticketverkoop en tv-gelden.

Twee aspecten van het nieuwe systeem baarden verschillende partijen echter zorgen: de nog drukker wordende speelkalender van clubs en het nog groter wordende financiële onevenwicht tussen de clubs. In het vorige voorstel ging de UEFA uit van tien groepswedstrijden voor elke club, uiteindelijk zijn dat er acht geworden. De European Leagues, de organisatie die dertig profliga's in Europa vertegenwoordigt, pleitte vrijdag om het aantal groepswedstrijden maximaal op te trekken tot acht.

Een ander groot discussiepunt was het voorstel van de UEFA om twee van de vier nieuwe tickets voor de groepsfase toe te kennen op basis van de UEFA-clubcoëfficiënt. Grote clubs zouden hierdoor zeker zijn van een vangnet, indien ze in hun nationale competitie een slecht seizoen zouden draaien. Uiteindelijk haalde dit voorstel het niet. Twee van de vier extra CL-tickets gaan wel naar de twee associaties waarvan de clubs het seizoen voordien het best hebben gepresteerd (totaal aantal punten behaald gedeeld door het aantal deelnemende clubs). Een derde ticket is voorzien voor het als vijfde gerangschikte land, momenteel Frankrijk. Tot slot plaatsen zich vanaf 2024 vijf in plaats van vier landskampioenen die via het kampioenenspoor tot op het kampioenenbal trachten te geraken.

'De UEFA heeft vandaag duidelijk laten zien dat wij ons volledig inzetten voor de eerbiediging van de fundamentele waarden van de sport en voor de verdediging van het basisbeginsel van open competities, met kwalificatie op basis van sportieve verdienste, geheel in overeenstemming met het op waarden en solidariteit gebaseerde Europese sportmodel', reageert UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. 'Ik ben echt blij dat dit een unanieme beslissing was van het Uitvoerend Comité van de UEFA, en dat de European Club Association, de European Leagues en de nationale bonden het allemaal eens zijn met het gedane voorstel. Nog een bewijs dat het Europese voetbal meer dan ooit verenigd is.'

