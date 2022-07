De Fransman Christophe Galtier is de nieuwe hoofdtrainer van de Franse landskampioen Paris Saint-Germain, zo werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

De 55-jarige Fransman is er de opvolger van Mauricio Pochettino, wiens vertrek eerder op de dag aangekondigd werd. De Argentijn was sinds januari 2021 in het Prinsenpark aan de slag en greep in zijn eerste seizoen meteen naast de titel. Dat werd afgelopen seizoen rechtgezet met de tiende landstitel in de clubgeschiedenis, maar de ambities van de Qatarese eigenaars liggen in de Champions League en daar wou het weer niet lukken voor de Parijzenaars, die vroegtijdig werden uitgeschakeld door Real Madrid, de latere winnaar.

Voor Galtier wordt het zijn eerste uitdaging bij een absolute topclub. Als speler kende hij een eerder bescheiden carrière in de Franse eerste en tweede klasse, als trainer liet hij de voorbije jaren een uitstekende indruk na bij Saint-Etienne, Lille en Nice. Met Lille veroverde hij twee seizoenen geleden zelfs de Franse titel, wat in Parijs bijzonder hard aankwam. De Rijselse technische directeur van destijds, Luis Campos, is intussen al in Parijs als opvolger van de Braziliaan Leonardo. Zo komt de sportieve macht bij een op het allerhoogste niveau relatief onervaren duo te liggen in de altijd woelige Franse hoofdstad, waar onder meer Kylian Mbappé, Neymar en Lionel Messi onder contract liggen. Vooral de toekomst van Neymar in Parijs oogt onzeker. 'Ik hoop dat hij blijft', liet Galtier bij zijn voorstelling alvast weten.

Galtier is de zevende trainer sinds Qatar Sports Investment (QSI) de club in 2011 overnam en de minst ronkende naam in het rijtje. Het ligt in het verlengde van de nieuwe huisstijl die PSG ambieert: wat minder op geld en wat meer op voetbal-knowhow gericht.

