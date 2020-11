Jess Thorup wordt de nieuwe trainer van FC Kopenhagen. Dat bevestigt de Deense club zelf. Het betekent dat Thorup reeds na vijf weken vertrekt bij KRC Genk.

Jess Thorup (50) ondertekent bij FC Kopenhagen een contract tot de zomer van 2024. Hij wordt er de vervanger van de begin oktober ontslagen Stale Solbakken.

'Vanaf de eerste dag heb ik me bij KRC Genk thuis gevoeld', zei Thorup in een eerste reactie. 'Spelers, staff, bestuur en iedereen in de club vormen een grote familie. En Genk is een hele fijne stad waar je de steun voor de club voelt. Maar dit is voor mij een kans die je maar een keer in je leven krijgt: terugkeren naar mijn thuisland om coach te worden van de grootste club in Scandinavië. Ik zag mezelf voor vele jaren in Genk, maar samen met mijn familie heb ik beslist om deze kans te grijpen. Ik wil KRC Genk bedanken voor de kans die ik kreeg, en wens iedereen in de club het allerbeste toe.'

Op de clubwebsite van FC Kopenhagen blikte hij uitgebreid vooruit. 'Ik ben heel trots dat FC Kopenhagen aan mij gedacht heeft om de nieuwe hoofdtrainer te worden. Dit is een club met een geweldige geschiedenis. Natuurlijk heb ik de Superliga (de Deense hoogste klasse, red.) op de voet gevolgd toen ik in België was en ik heb ook veel wedstrijden van FC Kopenhagen gezien. Ik weet dat ik een grote club binnenkom met getalenteerde mensen om me heen. Het is een club met een sterk fundament. Ik kom naar Kopenhagen om de grote ambities van de club waar te maken.'

Uitgelekt

Het nieuws over een overgang lekte zondagmiddag al uit via de Deense tabloid B.T.

KRC Genk wilde op dat moment alleen de interesse in Thorup bevestigen. 'KRC Genk is vanmiddag om 12.30 uur op de hoogte gebracht van de interesse van FC Kopenhagen in de onmiddellijke overname van onze coach Jess Thorup', zo klonk het kort. 'Er moeten nog gesprekken gevoerd worden met Jess en zijn entourage om hierover een duidelijk standpunt te kunnen innemen. Voorlopig onthoudt de club zich van verdere commentaar.'

Ongeslagen

Het bericht is opvallend, omdat de 50-jarige Thorup nog maar iets meer dan een maand bij Racing Genk aan de slag is, na zijn ontslag bij AA Gent.

In de vijf wedstrijden onder zijn hoede zijn de Limburgers nog ongeslagen. Thorup startte er met draws tegen Oostende en Waasland-Beveren, gevolgd door drie zeges op rij tegen Charleroi, Gent en Eupen. Daardoor zijn de Genkenaars intussen opgeklommen naar de vijfde plaats in de stand.

Jess Thorup (50) ondertekent bij FC Kopenhagen een contract tot de zomer van 2024. Hij wordt er de vervanger van de begin oktober ontslagen Stale Solbakken.'Vanaf de eerste dag heb ik me bij KRC Genk thuis gevoeld', zei Thorup in een eerste reactie. 'Spelers, staff, bestuur en iedereen in de club vormen een grote familie. En Genk is een hele fijne stad waar je de steun voor de club voelt. Maar dit is voor mij een kans die je maar een keer in je leven krijgt: terugkeren naar mijn thuisland om coach te worden van de grootste club in Scandinavië. Ik zag mezelf voor vele jaren in Genk, maar samen met mijn familie heb ik beslist om deze kans te grijpen. Ik wil KRC Genk bedanken voor de kans die ik kreeg, en wens iedereen in de club het allerbeste toe.'Op de clubwebsite van FC Kopenhagen blikte hij uitgebreid vooruit. 'Ik ben heel trots dat FC Kopenhagen aan mij gedacht heeft om de nieuwe hoofdtrainer te worden. Dit is een club met een geweldige geschiedenis. Natuurlijk heb ik de Superliga (de Deense hoogste klasse, red.) op de voet gevolgd toen ik in België was en ik heb ook veel wedstrijden van FC Kopenhagen gezien. Ik weet dat ik een grote club binnenkom met getalenteerde mensen om me heen. Het is een club met een sterk fundament. Ik kom naar Kopenhagen om de grote ambities van de club waar te maken.'Het nieuws over een overgang lekte zondagmiddag al uit via de Deense tabloid B.T. KRC Genk wilde op dat moment alleen de interesse in Thorup bevestigen. 'KRC Genk is vanmiddag om 12.30 uur op de hoogte gebracht van de interesse van FC Kopenhagen in de onmiddellijke overname van onze coach Jess Thorup', zo klonk het kort. 'Er moeten nog gesprekken gevoerd worden met Jess en zijn entourage om hierover een duidelijk standpunt te kunnen innemen. Voorlopig onthoudt de club zich van verdere commentaar.'Het bericht is opvallend, omdat de 50-jarige Thorup nog maar iets meer dan een maand bij Racing Genk aan de slag is, na zijn ontslag bij AA Gent. In de vijf wedstrijden onder zijn hoede zijn de Limburgers nog ongeslagen. Thorup startte er met draws tegen Oostende en Waasland-Beveren, gevolgd door drie zeges op rij tegen Charleroi, Gent en Eupen. Daardoor zijn de Genkenaars intussen opgeklommen naar de vijfde plaats in de stand.