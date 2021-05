Juventus heeft vrijdag een einde gemaakt aan de samenwerking met hoofdcoach Andrea Pirlo. De 42-jarige Italiaan stond maar één seizoen aan het hoofd van de Oude Dame. Het is Massimiliano Allegri die volgend seizoen zijn terugkeer viert op de bank bij Juventus.

Pirlo won het voorbije seizoen met Juventus de Coppa Italia en de Italiaanse Supercup, maar de club speelde nooit een rol van betekenis in de titelstrijd. Op de valreep kon wel nog een vierde plaats behaald worden in de Serie A, waardoor Juventus volgend jaar toch kan uitkomen in de Champions League.

Pirlo, die als speler de kleuren van Juventus verdedigde tussen 2011 en 2015, was vorige zomer de opvolger van Maurizio Sarri. Er kwamen meteen vraagtekens bij zijn aanstelling te staan, want Pirlo had geen enkele ervaring als hoofdcoach. De twijfel bleek gegrond. Na negen landstitels op rij deed de Oude Dame het voorbije seizoen nooit mee om de scudetto. Lange tijd leek zelfs kwalificatie voor de Champions League te hoog gegrepen, maar op de slotspeeldag werd het Napoli van Dries Mertens toch nog ingehaald. In de Champions League sneuvelde Juventus al in de achtste finales tegen Porto.

De 53-jarige Massimiliano Allegri volgt Andrea Pirlo op als T1 van de Oude Dame. Het is voor Allegri een terugkeer op het oude nest. Tussen 2014 en 2019 behaalde hij vijf titels met de Bianconeri en bereikte ook twee maal de finale van de Champions League. Allegri zat sinds zijn vertrek uit Turijn in de zomer van 2019 zonder club. Voordien was hij ook coach van SPAL, Grosseto, Sassuolo, Cagliari en AC Milan.

Lees ook: Simone Inzaghi wordt de nieuwe Conte bij Inter

Pirlo won het voorbije seizoen met Juventus de Coppa Italia en de Italiaanse Supercup, maar de club speelde nooit een rol van betekenis in de titelstrijd. Op de valreep kon wel nog een vierde plaats behaald worden in de Serie A, waardoor Juventus volgend jaar toch kan uitkomen in de Champions League.Pirlo, die als speler de kleuren van Juventus verdedigde tussen 2011 en 2015, was vorige zomer de opvolger van Maurizio Sarri. Er kwamen meteen vraagtekens bij zijn aanstelling te staan, want Pirlo had geen enkele ervaring als hoofdcoach. De twijfel bleek gegrond. Na negen landstitels op rij deed de Oude Dame het voorbije seizoen nooit mee om de scudetto. Lange tijd leek zelfs kwalificatie voor de Champions League te hoog gegrepen, maar op de slotspeeldag werd het Napoli van Dries Mertens toch nog ingehaald. In de Champions League sneuvelde Juventus al in de achtste finales tegen Porto. De 53-jarige Massimiliano Allegri volgt Andrea Pirlo op als T1 van de Oude Dame. Het is voor Allegri een terugkeer op het oude nest. Tussen 2014 en 2019 behaalde hij vijf titels met de Bianconeri en bereikte ook twee maal de finale van de Champions League. Allegri zat sinds zijn vertrek uit Turijn in de zomer van 2019 zonder club. Voordien was hij ook coach van SPAL, Grosseto, Sassuolo, Cagliari en AC Milan.