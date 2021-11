Ralf Rangnick is de nieuwe trainer van Manchester United. De Duitser ondertekende op Old Trafford een contract tot het einde van het seizoen. Daarna blijft hij nog twee jaar in dienst als raadgever, zo bevestigt de club maandag.

Rangnick (63) volgt op de bank bij de Red Devils de Noor Ole Gunnar Solskjaer op, die baan moest ruimen wegens tegenvallende resultaten.

De komst van Rangnick naar United is geen verrassing. Vorige week raakte al bekend dat de club een persoonlijk akkoord had met de Duitser. Er moest alleen nog een overeenkomst worden gevonden met het Russische Lokomotiv Moskou, waar hij sinds de zomer in een managersfunctie aan de slag was.

De Duitser was in eigen land coach van onder meer RB Leipzig, Schalke 04, Hoffenheim, Hannover en Stuttgart. Bij Manchester United neemt hij de plaats in van Solskjaer, die onlangs werd ontslagen daags na een 4-1 nederlaag tegen Watford. Michael Carrick nam daarna tijdelijk over.

'Ik kijk ernaar uit om Manchester United te vervoegen en wil er met de club een succesvol seizoen van maken', zegt Rangnick. 'Dit is een selectie vol talent en met een goeie balans tussen jeugd en ervaring. Al mijn inspanningen zullen er de komende zes maanden op gericht zijn dat deze spelers hun potentieel kunnen waarmaken, zowel individueel als, nog belangrijker, met het team. Daarnaast kijk ik er, op langere termijn, naar uit de club te ondersteunen als raadgever.'

Rangnick moet wel nog een werkvisum krijgen. Tot zolang blijft Michael Carrick de trainer. Met die laatste op de bank speelde Man. United, achtste in de stand, zondag 1-1 gelijk op het veld van leider Chelsea. Enkele dagen eerder werd in de Champions League met 0-2 gewonnen bij Villarreal, waarmee het team zich kwalificeerde voor de achtste finales.

