De Argentijnse aanvaller Sergio Agüero vervolgt zijn carrière bij Barcelona. Dat maakte de Catalaanse club maandag bekend. Agüero, in het bezit van een aflopend contract bij Manchester City, verbindt voor de volgende twee seizoenen zijn lot aan de Blaugrana.

De 32-jarige spits, beste schutter ooit bij City met een totaal van 260 doelpunten over alle competities heen, tekende een verbintenis "met een afkoopclausule van 100 miljoen euro", zo preciseerde Barça in een persbericht. Agüero vertrekt uit Manchester met de titel en de League Cup, maar verloor zaterdag wel de finale van de Champions League tegen Chelsea in zijn slotmatch.

Agüero is met Barcelona niet aan zijn eerste Spaanse topclub toe. Alvorens hij de overstap naar City maakte zo'n tien jaar geleden, kwam hij van 2006 tot 2011 uit voor Atlético Madrid, de nieuwbakken Spaanse landskampioen.

