Tottenham Hotspur heeft dinsdag bekendgemaakt een akkoord te hebben gevonden met het Qatarese Al-Duhail voor de transfer van Toby Alderweireld. De 32-jarige Rode Duivel verlaat Noord-Londen na zes seizoenen dienstverband. Alderweireld speelde in totaal 236 officiële wedstrijden voor de Spurs.

De verdediger ondertekende bij het team uit de Qatarese hoofdstad Doha een contract voor drie seizoenen. Alderweireld komt bij Al-Duhail de Braziliaanse Belg Junior Edmilson tegen. Edmilson speelt al sinds de zomer van 2018 voor de huidige Qatarese vicekampioen.

Op sociale media nam Alderweireld zelf ook afscheid van de club. "Zes jaar, mijn tweede thuis, een Champions League-finale en zoveel herinneringen", klonk het. "In eerste instantie bedankt aan de fans en mijn teammaats. En aan elk ongelooflijk lid van de Spurs-staf en iedereen rondom de club. Deze club zal altijd in het hart van mij en mijn familie zitten."

Het voorbije seizoen speelde Alderweireld nog 35 officiële duels voor Tottenham. Onder José Mourinho verzeilde hij enkele keren op de bank, maar onder interimcoach Ryan Mason werd hij op het einde van het seizoen opnieuw een vaste basisspeler. In het tussenseizoen nam Nuno Espirito Santo over en onze landgenoot zou niet in diens plannen passen.

Hij slaagde er in zijn zes seizoenen bij Tottenham niet in een prijs te pakken, maar haalde in 2019 wel de finale van de Champions League. Die werd met 2-0 verloren van Liverpool. Vorig seizoen verloren Alderweireld en co ook de finale van de League Cup met 1-0 van Manchester City. In 2017 werd hij met de Spurs ook vicekampioen.

Alderweireld is de laatste Belg die de Spurs verlaat. Enkele seizoenen geleden waren er met ook nog Nacer Chadli, Mousa Dembélé en Jan Vertonghen vier Rode Duivels aan de slag.

Alderweireld was eerder in zijn carrière actief voor Ajax (2008-2013), Atlético Madrid (2013-2014) en Southampton (2014-2015). Met Ajax pakte hij drie landstitels (2011, 2012 en 2013), met Atlético Madrid één titel (2014). Met de Rojiblancos verloor hij dat jaar ook de finale van de Champions League, na verlengingen met 4-1 van Real Madrid.

Bij de Rode Duivels veroverde de verdediger tot dusver 113 caps. Hij was erbij op de WK's van 2014 (kwartfinales) en 2018 (derde plaats) en de EK's van 2016 (kwartfinales) en 2020 (kwartfinales).

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.



