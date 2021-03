Na heel wat gespeculeer is het nu ook een feit: Zlatan Ibrahimovic keert na vijf jaar afwezigheid terug bij de Zweedse nationale ploeg.

Zlatan Ibrahimovic (39) is door de Zweedse bondscoach Janne Andersson geselecteerd voor de komende kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar.

Ibrahimovic' laatste interland was de groepsmatch tegen de Rode Duivels (0-1 nederlaag) op het EK van 2016. De aanvaller heeft 116 caps achter zijn naam. Daarin scoorde hij 62 keer.

Er was recent heel wat speculatie over een mogelijke terugkeer van Ibracadabra bij de Zweedse nationale ploeg. In november zocht Andersson de spits op in Milaan, nadat die in een krant had verklaard dat hij het miste om voor het nationale elftal te spelen. De veteraan is dit seizoen bij AC Milan tot dusver goed voor 14 doelpunten in evenveel competitiematchen. Ibrahimovic plaatste dinsdag een foto van zichzelf in het shirt van de nationale ploeg op Twitter, met daarbij de tekst: "De terugkeer van God". De aanvaller kwam sinds eind februari niet meer in actie vanwege een blessure aan de linkeradductor. Hij hoopt donderdag zijn wederoptreden te maken tegen zijn ex-club Manchester United in de terugmatch van de achtste finales van de Europa League. Zweden opent op 25 maart zijn WK-kwalificatiecampagne met een thuismatch tegen Georgië. Drie dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Kosovo. Op 31 maart speelt het team van Andersson nog een vriendschappelijke interland, thuis tegen Estland. Mogelijk is Ibrahimovic ook van de partij op het EK van deze zomer. De Zweden zijn ingedeeld in een poule met Spanje, Slovakije en Polen.

