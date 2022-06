Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: Olympique Marseille.

Sterke en zwakke punten

Sterke en zwakke puntenEen tweede plaats achter de onaantastbare Parijse rivaal en een Europese halve finale. Op papier heeft het seizoen van Marseille iets om mee te lachen, maar op de Canebière is er geen glimlach te bespeuren. Een gevoel waarschijnlijk geboren uit het gevoel dat de club niets groots heeft gemist, afgezien van een vleugje enthousiasme en risico.Zelfs met de komst van Cédric Bakambu in januari of de onverwachte opkomst van Bamba Dieng, bleef de offensieve sector van de Phocaeërs te afhankelijk van de ongelijke vorm van Arkadiusz Milik, een valse noot in het collectief van Jorge Sampaoli. Het rapport van de Pool met 20 doelpunten is voornamelijk te danken aan zijn goede Europese campagne, maar zijn zeven rozen in de Ligue 1 waren niet genoeg voor Marseille om iets anders te zijn dan de beste van de rest, in een seizoen waarin PSG niet buiten bereik leek.Marseille had dit seizoen een grote taart zonder kers, net als in Europa waar het OM ontbrak aan wat gekheid in de terugwedstrijd van de halve finale in de Conference League tegen Feyenoord, waardoor de wedstrijd eindigde op een trieste 0-0, het symbool van een seizoen waarin het spel te vaak wachtte op de flitsen die er niet kwamen. Coach Jorge Sampaoli stond bekend als het opvliegende brein van een spectaculair Chili, maar slaagde er niet in om de Vélodrome te transformeren in een inneembare vesting, vergelijkbaar met de Marcelo Bielsa-jaren. De eindbalans van 71 punten blijft echter een van de beste van de afgelopen seizoenen: sinds de titel van 2010 deed de club uit Marseille het slechts één keer beter (77 punten tijdens het seizoen 2017-2018).De coach: Jorge SampaoliAangekomen als opvolger van André Villas-Boas, deed de voormalige bondscoach van Chili en Argentinië zijn reputatie als schepper van vurig voetbal niet echt eer aan. Als OM het seizoen met een knal was begonnen, ging de wind snel liggen, met name door het gebrek aan individuen die het verschil konden maken na het vele passenspel, geïnstalleerd door de nieuwe driemansdefensie. Marseille werd een team zonder verrassingen, te mechanisch en niet in staat om het tempo op belangrijke momenten te veranderen. Het collectief is coherent en goed geolied, maar het spel is waarschijnlijk niet aantrekkelijk genoeg om het hart van het Vélodrome definitief te veroveren.Speler van het seizoen: Dimitri PayetEr is natuurlijk William Saliba, gehuurd van Arsenal en verkozen tot belofte van het seizoen. Zonder Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi en Cengiz Ünder, andere jonge leiders van dit Marseille, te vergeten. De man die dit seizoen het beste belichaamt, blijft uiteindelijk toch Dimitri Payet. Ten eerste omdat de maestro de statistieken grotendeels domineert, met zestien goals en twaalf assists in alle competities. Vooral omdat hij een van de zeldzame spelers was die in staat was om het precieze spel van OM uit de rails te halen en een onverwachte en succesvolle actie te lanceren, waardoor het scorebord en de tribunes in vuur en vlam werden gezet. Niet altijd regelmatig, maar altijd waardevol.De toekomstOm een ??team op te bouwen dat de hoofdrol kan spelen, zonder een gigantische portefeuille tot zijn beschikking te hebben, had OM-sterke Pablo Longoria veel ingezet op huurspelers, van doelman Pau Lopez tot de supersonische Cengiz Ünder, via de jonge Fransen Guendouzi en Saliba. De definitieve transfers van Pau Lirola of Gerson brachten niet veel punten op, waardoor de komende transferperiode cruciaal belooft in de jacht op PSG en om de concurrentie uit Monaco, Rennes of Lyon voor te blijven. Dankzij de misstap van de Monegasken op de laatste dag van het kampioenschap zijn de miljoenen en de media-aandacht van de Champions League verzekerd. Maar ook de mogelijkheid om meer luxespelers aan te trekken? Bij de mogelijke nieuwkomers klinkt onder meer de naam van Rode Duivel Axel Witsel.