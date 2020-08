De Franse nummer zeven van het stopgezette seizoen haalde het in het José Alvaladestadion in de Portugese hoofdstad Lissabon verrassend met 1-3 van het Manchester City van Kevin De Bruyne, de vicekampioen in Engeland.

In een gesloten eerste helft kwam Lyon 0-1 voor via Maxwel Cornet (24.). Voor de 23-jarige Ivoriaanse international, een voormalige Franse jeugdinternational, was het al het vierde Champions League-doelpunt tegen City. In het seizoen 2018-2019 trof hij in de groepsfase immers drie keer raak in twee duels tegen de Citizens, waardoor Lyon vier op zes pakte en door stootte naar de achtste finales.

Werk aan de winkel dus voor City in de tweede helft, maar De Bruyne en co kregen de motor maar niet aangezwengeld. De Fransen werden wel steeds verder achteruit gedrukt en met de inbreng van Riyad Mahrez voor controleur Fernandinho bracht Pep Guardiola toch wat meer aanvallende impulsen en dat loonde even later. Raheem Sterling haalde op links de achterlijn, kapte vervolgens Jason Denayer vakkundig uit en vond in de zestien de inlopende De Bruyne, die Lyon-doelman Lopes kansloos liet (1-1).

Erop en erover voor City, leek iedereen te denken, maar dat draaide wel even anders uit. Invaller Moussa Dembélé faalde niet oog in oog met City-doelman Ederson en bracht Lyon zo op 1-2. Een discutabel doelpunt, want even voordien leek Dembélé wel een haakfout te maken. Met het einde in zicht werd Sterling nog de antiheld, want de Engelse international besloot na knap voorbereidend werk van Gabriel Jesus voor een lege kooi hoog over. Aan de overkant nam Dembélé met zijn tweede van de avond alle twijfel weg (1-3). Denayer en De Bruyne speelden de hele wedstrijd.

In zijn eerste halve finale sinds 2010 mag Lyon het komende woensdag opnemen tegen topfavoriet Bayern München, dat vrijdagavond FC Barcelona met een 2-8 trauma opzadelde. Ook tien jaar geleden kwam de tegenstander bij de laatste vier uit Beieren. De Rekordmeister bleek toen twee keer (1-0 en 3-0) te sterk.

In de andere halve finale staan het eveneens verrassende RB Leipzig en Paris Saint-Germain tegenover elkaar. Alle teams bij de laatste vier komen dus uit Frankrijk - het is de eerste keer dat onze zuiderburen twee teams bij de laatste vier hebben - of Duitsland. Het is van 1991 geleden dat er geen teams uit Engeland, Spanje of Italië bij de laatste vier zitten. 29 jaar geleden speelden Bayern München, Rode Ster Belgrado, Spartak Moskou en Olympique Marseille de halve finales van de toenmalige EuropaCup I voor landskampioenen. Rode Ster klopte uiteindelijk het Marseille van Raymond Goethals in de finale, na strafschoppen.

De Bruyne: 'We maken te veel fouten'

City zal dit jaar dus opnieuw de Champions League niet winnen. Voor het derde jaar op rij gingen ze eruit in de kwartfinales. Hun beste resultaat blijft een halve finale in 2016, tegen Real Madrid.

'De jaren gaan voorbij, maar het resultaat is telkens hetzelfde', vertelde De Bruyne na de wedstrijd voor de camera's. 'Dit is het beste team waarin ik ooit gespeeld heb, maar we maken te veel fouten, slikken te makkelijk tegendoelpunten. Dat kost ons al een heel jaar punten.'

'In de eerste helft waren we gewoon niet goed. We begonnen te traag, vonden geen openingen. In de tweede helft vond ik ons heel wat beter en konden we ook de gelijkmaker scoren. We hadden hen onder druk en speelden aanvaller. We kregen ook nog een uitstekende kans op de 2-2, maar dat is voetbal. Bij die 1-3 is het over. Buiten die twee doelpunten creëerden zij ook geen kansen. Ik voel vooral mentale moeheid. Het is een ander jaar, maar dezelfde problemen. We moeten hier echt uit leren. Het was gewoon niet goed genoeg. Nu is het tijd om naar huis te gaan na een lang seizoen. Mijn vrouw is hoogzwanger dus daar ligt de focus nu op.'

