Titelverdediger Brazilië is donderdag met een 4-2 overwinning tegen Duitsland aan het olympisch voetbaltoernooi begonnen. Bij de rust stonden de Brazilianen al 3-0 voor, dankzij een loepzuivere hattrick van Richarlison.

In de blessuretijd van de eerste helft miste Matheus Cunha vanop de penaltystip nog de kans op de 4-0. Na de rust kwam Duitsland via Nadiem Amiri terug tot 3-1, maar kwam het door een tweede gele kaart voor Maximilian Arnold ook met tien te staan. Desondanks maakte Ragnar Ache het nog spannend. In de slotminuten zetten de Duitsers nog alles op alles, iets wat Paulinho pas in de 95e minuut kon afstraffen.

In de andere wedstrijd in groep D won Ivoorkust met 2-1 van Saoedi-Arabië.

In groep A, waarin Mexico eerder op de dag Frankrijk met 4-1 versloeg, boekte gastland Japan, met Antwerp-middenvelder Koji Miyoshi 60 minuten op het terrein, met 1-0 van Zuid-Afrika. Takefusa Kubo scoore in de 71e minuut.

Roemenenië won in groep B met 1-0 van Honduras en deelt de leiding met Nieuw-Zeeland, eveneens met 1-0 te sterk voor Zuid-Korea.

Australië is na een 2-0 zege tegen Argentinië alleen leider in groep C, Spanje kwam tegen Egypte immers niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

