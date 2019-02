Om dit weekend in uw agenda aan te kruisen: vijf tips

Wie doet Mathieu wat? WK veldrijden, zondagnamiddag om 15 uur. Live op Sporza

Twijfelt er iemand aan dat Mathieu van der Poel zondag in Bogense wereldkampioen wordt? Toch niet na een veldritseizoen waarin hij 26 van zijn 28 crossen won, met dus slechts twee nederlagen: na een val/enkelverstuiking in Lokeren, en wegens een zeldzame offday op de Koppenberg.

Die offday had de Nederlander vorig jaar ook op het WK in Valkenburg. Twee en een halve minuut moest hij er prijsgeven op Wout van Aert, nadat hij nochtans ook de hele winter gedomineerd had, weliswaar iets minder dan in deze campagne.

Toen kon Van Aert hem immers nog enkele keren aftroeven, zoals in Namen. En toen de kampioenschapsrenner in de Kempenaar naar een piek groeide richting Valkenburg, overklaste hij Van der Poel.

De kans dat dat weer gebeurt lijkt klein, want de drievoudig wereldkampioen haalt al een hele winter niet zijn niveau van de vorige jaren. Slechts vier zeges, waaronder amper één overwinning in een klassementscross, in Pontchâteau. Waar Van der Poel niet startte, zich voorbereidend op het WK.

Van Aert versloeg in Pontchâteau Toon Aerts in de sprint. Maar die deed de balans op de laatste Wereldbekercross in Hoogerheide weer naar hem overhellen. Aerts greep zo de eindwinst, nadat hij Van Aert ook al met brio verslagen had op het BK. De Rijkevorselnaar, dit seizoen goed voor vijf grote zeges en 24 podiumplaatsen, is zo zelfs opgeschoven naar de tweede trede op de veldritladder, onder Van der Poel. In de Wereldbeker in Hoogerheide kon hij zelfs 47 minuten in het spoor blijven van de Nederlander, die zo voor het eerst dit seizoen zijn beslissende versnelling pas kon plaatsen na het derde wedstrijdkwartier - op de cross in Hamme na, waar VDP ploegmaat Meeusen zo lang mogelijk meenam.

Een teken van een dalende curve? Of was Van der Poel nog wat vermoeid na een zeer intensieve stage in Spanje, met oog op het WK? Allicht dat tweede. Bovendien lijkt hij mentaal rustiger dan vorig seizoen.

En dus lijkt de Hollandse acrobaatcrosser op het technische parcours in Bogense op zijn tweede regenboogtrui bij de profs af te stevenen, na Tábor 2015.

Of zou De Vloek van Wetzikon toch weer toeslaan?

Leuvens duel in Napoli - Sampdoria Zaterdag 2 februari om 18 uur

Een duel tussen twee traditieclubs in Italië, in principe tussen twee Leuvenaars ook: Dennis Praet bij Sampdoria en Dries Mertens bij Napoli. Al zullen de twee vrienden elkaar niet in de ogen kijken bij de clash van dit weekend aangezien Praet een schorsingsdag uitzit nadat hij vorig weekend geel pakte tijdens de 4-0 zege tegen Udinese. Jammer, maar het maakt deze affiche (die de voorbije twintig jaar slechts één keer op 0-0 eindigde) er niet minder aantrekkelijk om. Zo valt er bij Samp nog voldoende te genieten van de voetbalkunstjes en flair van Fabio Quagliarella, topschutter en man in vorm in de Serie A. Hij zit nu aan tien opeenvolgende competitiewedstrijden waarin hij scoorde, een evenaring van het record van Gabriel Batistuta in 1994. Kan de Italiaanse veteraan, net 37 jaar geworden, deze speeldag dat record verbreken? Napoli werkt in ieder geval inspirerend voor de ervaren spits, zo bewees de heenmatch in Genua, die op 3-0 eindigde. 2 september 2018 werd de avond van Quagliarella, die met een sublieme hakbal misschien wel het doelpunt van het seizoen lukte in Italië. Sampdoria maakt een degelijk seizoen door en staat netjes in de subtop geparkeerd, vechtend voor een Europees ticket. Dennis Praet, spelend met het nummer tien, geldt er ondertussen tot een onmisbare schakel in het tactische raderwerk van coach Marco Giampaolo. Benieuwd hoe ze zijn afwezigheid zullen verteren.

En hoe zit het met die andere Leuvenaar, Dries Mertens? Zijn status van volksheld blijft ongewijzigd in Napels, maar die van superspits is hij sinds de komst van Carlo Ancelotti als coach een beetje kwijt. Onder diens voorganger Sarri ontpopte Mertens zich tot killer in de box en topspits in Europa. Weg met het etiket van supersub. Zo leek het, want dit seizoen moet de Rode Duivel zich weer (meer dan hem lief is) tevreden stellen met een invallersstatuut. Mertens startte in slechts de helft van de wedstrijden en kent een wisselvallig seizoen, al zijn de stats nog steeds verre van slecht: 11 goals en 7 assists in 27 wedstrijden. Wellicht start hij in de thuismatch tegen Napoli aan de zijde van Milik (12 goals) in de spits. Voor de Napolitanen komt het er op aan in het zog te blijven van leider Juve, dat elf punten meer telt in de stand. Napoli is, ondanks een eerder matige campagne tot dusver, toch afgetekend tweede.

'Super Sunday' in de Jupiler Pro League Zondag 3 februari om 14u30 Club Brugge - Gent en om 18u Standard - Anderlecht. Live op PlaySports 1

De eerste Superzondag van het nieuwe jaar, met eerst de Slag om Vlaanderen en meteen daarna de Belgische clásico tussen Standard en Anderlecht. Twee beladen duels, vooral in deze constellatie, in Brugge en in Luik. Gent zit in de flow van de bekercampagne, waarmee het seizoen voor een stuk al geslaagd is. Al zal moeten blijken in hoeverre de fysiek en mentale uitputtingsslag op Oostende sporen nalaat in de spelersgroep. Club zal zoals steeds op zijn twaalfde man kunnen rekenen en heeft het voordeel van de continuïteit. Geen wintertransfers en een groep die stilaan op toerental komt richting play-offs. Twee offensief ingestelde coaches bovendien, met Leko die voor het betere combinatiewerk kiest met hoge vleugels en Thorup die hoge pressing en meer emotioneel gedreven voetbal brengt. Een interessante clash. In de heenmatch kregen de Buffalo's in eigen huis nog een 0-4 rammeling, met onder meer een hattrick van Wesley. Het betekende toen het begin van het einde voor Yves Vanderhaeghe. Aan Jess Thorup om de eer te herstellen.

Benieuwd ook welke tifo ze deze keer op Sclessin voorzien hebben om Anderlecht te verwelkomen. Al hangt er bij deze editie van de klassieker tussen Standard en Anderlecht minder vijandigheid in de lucht. Geen Steven Defour als rode lap voor de stier en weinig tot geen relletjes in aanloop naar de match, enkel doelman Thomas Didillon liet zich op de Waalse televisie verleiden tot een uitspraak die bij de Standardaanhang in het verkeerde gat schoot. Hij noemde Baraki, een scheldnaam voor Standardsupporters, zijn favoriete Belgische woord. De Franse goalie mag zich aan een warme avond verwachten zondag. Ondanks die mindere vijandigheid wordt deze clash een belangrijk sportief moment voor beide ploegen, die allebei de punten broodnodig hebben in de strijd om een PO1-ticket. Vooral Anderlecht kan zich na de nederlaag op Gent vorige week nog weinig misstappen veroorloven. Daarbij rekent op het Adrien Trebel en Landry Dimata, die afgelopen week weer trainden na enkele weken afwezigheid. De heenwedstrijd eindigde op een zege voor paars-wit, 2-1, nemen Preud'homme en zijnen revanche?

Man City met mes op de keel tegen Arsenal Zondag 3 februari om 17.30 uur. Live op PlaySports 2

Wordt de titelstrijd in de Premier League dit weekend in een definitieve plooi gelegd? Manchester City mag van geluk spreken dat leider Liverpool woensdag op Anfield Road niet voorbij Leicester City geraakte (1-1), nadat het dinsdag zelf een uitschuiver had gemaakt bij Newcastle United (2-1) - anders was het kalf wellicht verdronken. Voor Kevin De Bruyne en co. was het al de vierde nederlaag van het seizoen en een abrupt einde aan een indrukwekkende reeks van acht zeges op rij (competitie, FA Cup en League Cup) met een doelsaldo van maar liefst 33-2.

De achterstand op de fiere leider bedraagt nu zes punten, met nog veertien speeldagen voor de boeg. Veel tijd om te herbronnen is er niet, want zondag komt Arsenal op bezoek. City-manager Pep Guardiola beseft dat The Citizens zich geen misstap meer kunnen veroorloven, willen ze in de running blijven voor een vierde titel in acht jaar. En dat geldt eigenlijk ook voor Arsenal, dat zelf in een bikkelharde strijd verwikkeld is met Manchester United en Chelsea om de vierde plaats.

Arsenal heeft wel de statistieken tegen: de laatste overwinning tegen Man City in de competitie dateert al van het seizoen 2015-2016, de laatste uitoverwinning zelfs van een seizoen eerder. Bovendien is de uitreputatie van de mannen van Unai Emery maar povertjes: amper vier zeges in elf duels.

Liverpool heeft het voordeel dat het pas maandag in actie komt, op bezoek bij West Ham. Puntenverlies van de titelconcurrent zal een extra motivatie zijn.

In Liverpool neemt de titelkoorts week na week grotere proporties aan. Op de website sinceliverpoollastwonatrophy.co.uk loopt een teller sinds de laatste landstitel van The Reds: vandaag 28 jaar en 271 dagen.

Kraker in de Ligue 1: Olympique Lyon - PSG Zondag 3 februari om 21 uur.

Een ferme dreun diende de koploper uit de Franse Ligue1 te incasseren, nadat eerder deze week bekend raakte dat sterspeler Neymar Jr. door een voetblessure - meer specifiek een gebroken middenvoetsbeentje - ongeveer tien weken buiten strijd zal zijn. De 26-jarige Braziliaanse balgoochelaar mist daardoor zeker het CL-tweeluik in de achtste finales, tegenover Manchester United én Romelu Lukaku. In eigen land zal dat voor Thomas Tuchel weinig problemen opleveren, aangezien Kylian Mbappé (18 goals) Edinson Cavani (16 treffers) gemakkelijk de weg naar het doel vinden. En door het feit dat de kloof met dichtste achtervolger Lille OSC na 20 van de 38 speeldagen al dertien punten bedraagt.

Bij Ol. Lyon, momenteel derde in het klassement op drie eenheden van de Noord-Fransen, waren ze wat blij dat onze landgenoot Jason Denayer met een rake kopbal voor de nipte 0-1-zege bij laagvlieger Amiens zorgde. Ze houden voeling met de runner upplek, heel belangrijk in het vooruitzicht van hernieuwd Europees voetbal. Een absolute voorwaarde van de veeleisende voorzitter Jean-Michel Aulas.

Maar coach Bruno Genesio zit met kopzorgen, want het Nederlandse woelwater Memphis Depay - die niet meer scoorde sinds 1 december - stuurde de afgelopen dagen aan op een vertrek. De 24-jarige offensief ingestelde prof zit aan 5 goals en 7 assists in 22 competitieduels, maar hij ondervindt moeilijkheden om even stevig zijn stempel te drukken als de eerste maanden sinds hij in januari 2017 voor 16 miljoen euro overkwam van Manchester United. Toen geraakte Depay aan 19 doelpunten en 9 beslissende passen in 36 wedstrijden. Razend ambitieus klinkt het alleszins. 'Lyon is een grote club, maar behoort niet tot de vijf besten van Europa. Ik wil graag naar Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Bayern München, Manchester City of ... PSG.' Een uitspraak die kan tellen.