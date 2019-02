Om dit weekend in uw agenda aan te kruisen: vijf tips

Topper op vrijdagavond: KRC Genk-Standard 8 februari, 20.30 uur (live op Telenet Play Sports)

Na de winterstop lijkt Michel Preud'homme eindelijk de juiste snaar te raken bij zijn spelers. Standard boekte een knappe zeven op negen tegen op papier moeilijke tegenstanders, met overwinningen op Kortrijk en thuis tegen Anderlecht en een gelijkspel op Antwerp. Vooral tegen paars-wit toonde Standard nog eens de mentaliteit die Preud'homme in zijn ploeg wil zien.

Vertrouwen is er ook bij de Limburgers, met negen punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge. De thuisreputatie van Genk is echter niet schrikbarend: in de Luminus Arena werden al vijf keer punten verspeeld; de Genkies behaalden zelfs meer punten buitenshuis.

De Luikenaars sprokkelen dan weer beduidend minder punten op vreemde bodem, de Luikenaars hebben de op een na slechtste uitreputatie van de huidige top zes. Het wordt dus een onvoorspelbare strijd.

Trekken de Rouches hun stijgende vormcurve door? De vorige wedstrijd tussen de twee teams eindigde in een 1-1 gelijkspel. Alle spanning werd voor de laatste tien minuten bewaard. Mbwana Samatta opende in de 84ste minuut de score voor Genk, waarna de naar Galatasaray vertrokken Christian Luyindama in blessuretijd zorgde voor een evenwicht in het scorebord.

Rugby: tweede ronde van de Six Nations

Schotland -Ierland

9 februari om 15.15 uur (live op BBC 1)

De Schotten wonnen hun eerste wedstrijd soeverein van Italië met 33-20, terwijl Ierland de mist in ging tegen recordwinnaar Engeland met 20-32. De Ieren moeten winnen om de hoop op eindwinst in leven te houden.

Italië-Wales

9 februari om 17.45 uur (live op ITV)

Ook de Italianen zijn genoodzaakt een goed resultaat te behalen om nog kans te maken op de titel. Bij Wales willen ze graag de lijn van hun tweede helft tegen Frankrijk doortrekken. De Welshmen zetten tegen de Fransen een 16-0-achterstand na rust om in een 19-24-overwinning.

Engeland-Frankrijk

10 februari om 16 uur (live op ITV)

Frankrijk gaat tegen favoriet Engeland op zoek naar eerherstel na de blamage tegen Wales. In 13 onderlinge confrontaties won Engeland 8 keer, terwijl de Fransen 5 keer met de overwinning gingen lopen. Het ligt dus zeer dicht bij elkaar en de Engelsen zullen Frankrijk zeker niet onderschatten, ondanks hun slecht begin aan de Six Nations.

Madrileense derby: Atlético Madrid-Real Madrid 9 februari, 16.15 uur (live op Telenet Play Sports)

Atlético Madrid ontvangt eeuwige rivaal Real Madrid in eigen huis voor een altijd kolkende derby. Vooral een bijzondere match voor Rode Duivel Thibaut Courtois, die het opneemt tegen zijn voormalige werknemer. Bij de vorige ontmoeting in de competitie dit seizoen (0-0), met toen nog Julen Lopetegui aan het roer bij Real Madrid, was er een heldenrol weggelegd voor Courtois, die uitpakte met een puike redding in een 1-op-1-situatie tegen Antoine Griezmann.

Real Madrid heeft de neuzen van de spelers weer in dezelfde richting staan, mede dankzij de nieuwe coach Santiago Solari. De Argentijnse oefenmeester heeft het team op de juiste manier weten te triggeren. Niemand krijgt onvoorwaardelijk een basisplek, zelfs niet sterren als Gareth Bale en Isco, die vaker dan hen lief is op de bank vertoeven.

Vooral de inbreng van de 18-jarige Vinícius Júnior heeft een positief effect op het team. Sinds zijn eerste basisplek in de competitie begin januari werd er maar een keer verloren en wist de Koninklijke de overige wedstrijden winnend af te sluiten.

Bij Atlético kwam er vorig weekend een einde aan een ongeslagen reeks van 21 duels in de competitie na een nederlaag op het terrein van Real Betis. Los Colchoneros zullen dus gebrand zijn op een goed resultaat om die nederlaag af te doen als een incident.

Antoine Griezmann kan nu rekenen op de aanwezigheid van Alvaro Morata als collega-spits, die gehuurd wordt van Chelsea. Hij maakt wellicht zijn opwachting in de basis tegen zijn ex-club Real Madrid.

(Lees ook op bezoek bij Thibaut Courtois in Madrid: 'Over Zidane en Ronaldo wordt niet meer gesproken')

Spanning in de Premier League: Manchester City-Chelsea 10 februari, 17 uur (live op Telenet Play Sports)

City is volop in de titelstrijd met Liverpool en moet winnen om de druk op te voeren bij The Reds, die een dag eerder Bournemouth ontvangen in eigen huis. Chelsea moet ondertussen alle zeilen bijzetten om de vierde plaats te behouden. The Blues voelen immers de hete adem van Manchester United en Arsenal in de nek, die een dag eerder tegen respectievelijk Fulham en Huddersfield Town spelen.

De laatste keer dat de twee teams elkaar tegenkwamen in de Premier League, won Chelsea met 2-0 van The Citizens. De krachtmeting werd helaas overschaduwd door een incident met een Chelsea-supporter die Manchester City-aanvaller Raheem Sterling racistisch bejegende. Hopelijk zal komend weekend het voetbal zegevieren, doen er zich geen middeleeuwse randzaken voor en krijgen we een mooie pot te zien tussen twee teams die alles te verliezen hebben.

Man City en Chelsea nemen het overigens ook tegen elkaar op in de finale van de EFL Cup. De winnaar van deze wedstrijd kan dan alvast meet veel vertrouwen die finale ingaan.

Argentijnse derby: Newell's Old Boys-Rosario Central 10 februari, 21.10 uur

Voor de Europese voetballiefhebber springt deze confrontatie niet meteen in het oog, maar in Argentinië - Rosario in het bijzonder - leeft iedereen toe naar dit duel. Een derby van jewelste met onvervalst Argentijns temperament.

Beide teams vertoeven in de grijze middenmoot in de competitie en spelen nergens meer om, waardoor deze clash als het ware een finale op zich is. Newell's Old Boys, de club waar Lionel Messi een deel van zijn jeugdopleiding genoot, moest eerder dit seizoen het onderspit delven tegen Rosario Central in de Argentijnse beker en is uit op (sportieve) revanche.

Rosario won toen met 1-2 in de Estadio Marcelo Bielsa van Newell's Old Boys. Het aantal rode kaarten viel wel uit in het 'voordeel' van Newell's: 2 tegen 1. Het feit dat er in de vorige wedstrijd evenveel doelpunten werden gemaakt als dat er rode kaarten vielen, verklapt hoe intensief deze derby wordt beleefd. Het duel zal aanstaande zondag qua intensiteit zeker niet teleurstellen en is een absolute aanrader voor iedere voetballiefhebber.

Yassine Taouil