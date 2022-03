Omar El Kaddouri geloofde niet in zijn kansen bij Anderlecht en trok naar Italië. Na verschillende uitleenbeurten en transfers kwam hij uiteindelijk bij PAOK Saloniki terecht, waar hij aan zijn vijfde seizoen bezig is en in de Conference League tegen KAA Gent speelt.

Omar El Kaddouri, een 31-jarige Marokkaanse Belg uit Brussel, geniet het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij Diegem Sport, maar wordt in 2006 gescout door RSC Anderlecht. Daar komt hij bij de U19 terecht, waarmee hij naar de Viareggio Cup, een belangrijk jeugdtoernooi dat jaarlijks plaatsvindt, gaat.

Bij paars-wit heeft de middenvelder niet meteen zicht op een plaats in het eerste team, dus besluit hij in te gaan op de Italiaanse interesse die hij tijdens in Viareggio bij elkaar speelde. Omdat RSCA volgens de speler niet genoeg in hem gelooft, trekt hij op zijn zeventiende naar Brescia in de Serie B.

Daar wordt hij ook eerst ondergebracht in de jeugdelftallen, maar door een uitleenbeurt aan Sudtirol-Alto Adige kan hij ervaring opdoen, waarna hij wel klaar is voor de A-kern. Zo zal hij in het seizoen 2011/2012 8 goals maken in 38 wedstrijden. Daarmee trekt El Kaddouri de aandacht van grotere clubs en in 2012 teket hij bij Napoli.

Met 14 wedstrijden in een seizoen is de speler niet tevreden, dus hij wil naar een team waar hij echt belangrijk kan zijn, waarna de Napolitanen hem verhuren aan competitiegenoot Torino.

Standard

In Turijn toont de Marokkaanse Belg voor het eerst op het hoogste niveau het talent dat zijn jeugdtrainers al zagen. Twee seizoenen en 76 wedstrijden later zien de Napolisupporters hem dan ook graag terugkeren. Maar Maurizio Sarri kan Marek Hamsik moeilijk op de bank zetten voor El Kaddouri, dus hij speelt in totaal slechts 320 minuten, op verschillende posities.

Op dat moment is Empoli verwikkeld in een degradatiestrijd en in de winter halen ze de middenvelder om het tij te helpen keren. Dat lukt niet, en de speler vraagt een transfer, waarna hij bij zijn huidige club PAOK Saloniki tekent. Daar kent hij een moeilijk eerste seizoen met veel blessures, maar aan het einde mag hij wel een Griekse beker op zijn naam schrijven.

In 2019 wordt de dan 29-jarige El Kaddouri nog aan een terugkeer naar België gelinkt, maar op het laatste moment blaast Standard de transfer af. Dus blijft de lange middenvelder in Griekenland, waar hij in 2019 de dubbel pakt en vorig seizoen nog een derde beker aan zijn prijzenkast mocht toevoegen. Voor het eerst blijft hij langer dan drie jaar bij een club en in juni 2021 tekent hij een contractverlening. El maestro, zoals ze hem bij PAOK noemen, blijft tot 2023 aan de club verbonden en zal bij het aflopen van die overeenkomst 33 jaar zijn.

Marokko

Ondertussen mag hij ook nog af en toe opdraven bij de nationale ploeg van Marokko. El Kaddouri speelde twee interlands voor de Belgische U21, maar werd uiteindelijk geen Rode Duivel. Kort na die wedstrijden met zijn geboorteland riep Marokko hem op voor de Olympische Spelen in Londen. De Brusselaar greep die kans. Hij voelt zich ook vooral Marokkaan en in 2013 is hij dat ook officieel op voetbalgebied, nadat hij een halfuur speelde in een oefenwedstrijd tegen Burkina Faso.

Tegen KAA Gent mag hij zich nog eens laten zien aan België, al zal dat hoogstwaarschijnlijk als invaller zijn.

Margit Ghillemyn

Omar El Kaddouri, een 31-jarige Marokkaanse Belg uit Brussel, geniet het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij Diegem Sport, maar wordt in 2006 gescout door RSC Anderlecht. Daar komt hij bij de U19 terecht, waarmee hij naar de Viareggio Cup, een belangrijk jeugdtoernooi dat jaarlijks plaatsvindt, gaat. Bij paars-wit heeft de middenvelder niet meteen zicht op een plaats in het eerste team, dus besluit hij in te gaan op de Italiaanse interesse die hij tijdens in Viareggio bij elkaar speelde. Omdat RSCA volgens de speler niet genoeg in hem gelooft, trekt hij op zijn zeventiende naar Brescia in de Serie B.Daar wordt hij ook eerst ondergebracht in de jeugdelftallen, maar door een uitleenbeurt aan Sudtirol-Alto Adige kan hij ervaring opdoen, waarna hij wel klaar is voor de A-kern. Zo zal hij in het seizoen 2011/2012 8 goals maken in 38 wedstrijden. Daarmee trekt El Kaddouri de aandacht van grotere clubs en in 2012 teket hij bij Napoli. Met 14 wedstrijden in een seizoen is de speler niet tevreden, dus hij wil naar een team waar hij echt belangrijk kan zijn, waarna de Napolitanen hem verhuren aan competitiegenoot Torino.In Turijn toont de Marokkaanse Belg voor het eerst op het hoogste niveau het talent dat zijn jeugdtrainers al zagen. Twee seizoenen en 76 wedstrijden later zien de Napolisupporters hem dan ook graag terugkeren. Maar Maurizio Sarri kan Marek Hamsik moeilijk op de bank zetten voor El Kaddouri, dus hij speelt in totaal slechts 320 minuten, op verschillende posities.Op dat moment is Empoli verwikkeld in een degradatiestrijd en in de winter halen ze de middenvelder om het tij te helpen keren. Dat lukt niet, en de speler vraagt een transfer, waarna hij bij zijn huidige club PAOK Saloniki tekent. Daar kent hij een moeilijk eerste seizoen met veel blessures, maar aan het einde mag hij wel een Griekse beker op zijn naam schrijven.In 2019 wordt de dan 29-jarige El Kaddouri nog aan een terugkeer naar België gelinkt, maar op het laatste moment blaast Standard de transfer af. Dus blijft de lange middenvelder in Griekenland, waar hij in 2019 de dubbel pakt en vorig seizoen nog een derde beker aan zijn prijzenkast mocht toevoegen. Voor het eerst blijft hij langer dan drie jaar bij een club en in juni 2021 tekent hij een contractverlening. El maestro, zoals ze hem bij PAOK noemen, blijft tot 2023 aan de club verbonden en zal bij het aflopen van die overeenkomst 33 jaar zijn.Ondertussen mag hij ook nog af en toe opdraven bij de nationale ploeg van Marokko. El Kaddouri speelde twee interlands voor de Belgische U21, maar werd uiteindelijk geen Rode Duivel. Kort na die wedstrijden met zijn geboorteland riep Marokko hem op voor de Olympische Spelen in Londen. De Brusselaar greep die kans. Hij voelt zich ook vooral Marokkaan en in 2013 is hij dat ook officieel op voetbalgebied, nadat hij een halfuur speelde in een oefenwedstrijd tegen Burkina Faso. Tegen KAA Gent mag hij zich nog eens laten zien aan België, al zal dat hoogstwaarschijnlijk als invaller zijn.Margit Ghillemyn