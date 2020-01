Een ex-bestuurder van Osasuna verklaarde dat zijn club in de seizoenen 2012/13 en 2013/14 andere clubs heeft omgekocht.

Angel Vizcay is zijn naam. Dat u nog nooit van hem gehoord hebt, is volkomen logisch. Hij zat tot een aantal jaar geleden in het bestuur van CA Osasuna, een Spaanse eersteklasser.

...

Angel Vizcay is zijn naam. Dat u nog nooit van hem gehoord hebt, is volkomen logisch. Hij zat tot een aantal jaar geleden in het bestuur van CA Osasuna, een Spaanse eersteklasser.In een nu lopende rechtszaak in Spanje verklaarde Vizcay dat Osasuna in de seizoenen 2012/13 en 2013/14 geld betaalde aan andere clubs om tegen hen te verliezen. Osasuna deed dat om degradatie te voorkomen. Het gaf ook premies aan tegenstanders van concurrenten in de degradatiestrijd.De bedragen die Osasuna spendeerde aan omkoping, zijn stevig. Volgens de verklaringen van Vizcay gaf Osasuna 400.000 euro cash aan Getafe om tegen hen te verliezen in het seizoen 2012/13. Verder zei hij op het proces: 'Er werd ook 150.000 euro betaald aan Valladolid om tegen Deportivo te winnen en nog eens 150.000 euro aan Real Betis om Celta de Vigo te kloppen. Celta en Deportivo waren rivalen in de degradatiestrijd en daarom gaven we een premie aan de ploegen die tegen hen speelden.'Vizcay beweerde verder dat hij in 2014 zelf 400.000 euro overhandigde aan drie spelers van Real Betis. De drie voetballers in kwestie waren Antonio Amaya, Xavi Torres en Jordi Figueras. Die laatste speelde in 2012/13 nog bij Club Brugge. De drie kregen het geld als motivatie om thuis te winnen tegen Valladolid (het werd 4-3). Ze gingen wel niet meteen overstag, vertelde Vizcay: 'Ze vroegen 1 miljoen euro, maar ik zei hen dat we dat bedrag niet konden geven.'Daarna volgden nog eens 250.000 euro aan Betis om zich door Osasuna te laten verslaan (Betis werd geklopt met 2-1) en 250.000 euro aan Espanyol om tegen hen gelijk te spelen (het werd 1-1).Vizcay zei dat hij tot bekentenissen was overgegaan omdat hij wist dat de Spaanse liga een onderzoek was gestart naar de praktijken van Osasuna. Hij vermoedde dat vroeg of laat toch alles aan het licht zou komen.Ook Miguel Archanco, destijds voorzitter van Osasuna, getuigde al in het proces. Hij ontkende dat hij ooit aan matchfixing gedaan zou hebben. Wel gaf hij toe dat er in de raad van bestuur gesproken was over premies aan de spelers van Real Betis om tegen Valladolid, een concurrent in de degradatiestrijd, te winnen.De andere beklaagden werden nog niet verhoord, maar dat zal in de loop van de komende dagen gebeuren. In totaal zitten elf mensen in de beklaagdenbank: Vizcay, Archanco, de drie spelers van Real Betis, twee makelaars en nog vier andere bestuursleden van Osasuna.