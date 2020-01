Osasuna CF neemt het in de Spaanse beker op tegen Real Sociedad, maar hét gespreksonderwerp in Pamplona is de matchfixingzaak waarin de eersteklasser verwikkeld is.

Vorige week verklaarde Angel Vizcay, een ex-bestuurder van de Spaanse eersteklasser Osasuna CF, dat zijn club in de seizoenen 2012/13 en 2013/14 geld betaalde aan andere clubs om tegen hen te verliezen. Osasuna deed dat om degradatie te voorkomen.

In totaal zou er in die periode 2,2 miljoen euro uit de clubkas van Osasuna verdwenen zijn. De bestemming van dat geld was alleszins onduidelijk.

De beschuldigden uit het bestuur van Osasuna, onder wie Vizcay, riskeren gevangenisstraffen van 12 tot 14 jaar.

Huwelijkscadeau

Intussen zijn al een resem andere personen de revue gepasseerd in de rechtbank van Pamplona. Zo ook de drie ex-spelers van Real Betis -Antonio Amaya, Xavi Torres en Jordi Figueras (oud-speler van Club Brugge) - die een gevangenisstraf van minstens twee jaar riskeren. Volgens Vizcay zouden zij 400.000 euro van hem ontvangen hebben om te winnen tegen Real Valladolid, een concurrent in de degradatiestrijd.

Amaya ontkende dat formeel: 'Meneer Vizcay heeft me nooit een euro gegeven.' De speler bevestigde wel dat ze een incentive aangeboden hadden gekregen om te winnen van Valladolid, maar dat daar uiteindelijk niks van terechtgekomen was. 'Waardigheid kan je niet kopen. Het kost ons al zoveel moeite om profvoetballer te worden. Dat gaan we niet allemaal ineens overboord gooien', zei de charismatische Amaya.

Hij ging zelfs een stapje verder: 'Het lijkt erop dat Vizcay geld haalde uit de kas van Osasuna en dat hij ons nu mee in de afgrond wil trekken, maar het is duidelijk dat hij het geld zélf gehouden heeft.'

Over de grote geldbedragen die van zijn bankrekening verdwenen waren en er weer opkwamen in de periode van de matchfixing, zei Amaya dat hij graag cash geld in huis heeft omdat hij een autofreak is en af en toe eens een nieuwe koopt.

De twee andere spelers ontkenden elke vorm van omkoping en zelfs elk contact met Angel Vizcay. Figueras had eveneens een uitleg voor de 11.125 euro die in die periode op zijn rekening was gestort. Volgens hem had zijn ploegmaat Antonio Adán hem een huwelijkscadeau willen overmaken, maar had hij zich in het bedrag vergist. Het moest 1125 euro zijn, dus had Figueras hem nog 10.000 euro teruggegeven.

De komende weken worden nog meer dan honderd getuigen gehoord in de zaak. Een uitspraak wordt tegen eind februari verwacht.

Vorige week verklaarde Angel Vizcay, een ex-bestuurder van de Spaanse eersteklasser Osasuna CF, dat zijn club in de seizoenen 2012/13 en 2013/14 geld betaalde aan andere clubs om tegen hen te verliezen. Osasuna deed dat om degradatie te voorkomen.In totaal zou er in die periode 2,2 miljoen euro uit de clubkas van Osasuna verdwenen zijn. De bestemming van dat geld was alleszins onduidelijk. De beschuldigden uit het bestuur van Osasuna, onder wie Vizcay, riskeren gevangenisstraffen van 12 tot 14 jaar. Intussen zijn al een resem andere personen de revue gepasseerd in de rechtbank van Pamplona. Zo ook de drie ex-spelers van Real Betis -Antonio Amaya, Xavi Torres en Jordi Figueras (oud-speler van Club Brugge) - die een gevangenisstraf van minstens twee jaar riskeren. Volgens Vizcay zouden zij 400.000 euro van hem ontvangen hebben om te winnen tegen Real Valladolid, een concurrent in de degradatiestrijd.Amaya ontkende dat formeel: 'Meneer Vizcay heeft me nooit een euro gegeven.' De speler bevestigde wel dat ze een incentive aangeboden hadden gekregen om te winnen van Valladolid, maar dat daar uiteindelijk niks van terechtgekomen was. 'Waardigheid kan je niet kopen. Het kost ons al zoveel moeite om profvoetballer te worden. Dat gaan we niet allemaal ineens overboord gooien', zei de charismatische Amaya.Hij ging zelfs een stapje verder: 'Het lijkt erop dat Vizcay geld haalde uit de kas van Osasuna en dat hij ons nu mee in de afgrond wil trekken, maar het is duidelijk dat hij het geld zélf gehouden heeft.'Over de grote geldbedragen die van zijn bankrekening verdwenen waren en er weer opkwamen in de periode van de matchfixing, zei Amaya dat hij graag cash geld in huis heeft omdat hij een autofreak is en af en toe eens een nieuwe koopt.De twee andere spelers ontkenden elke vorm van omkoping en zelfs elk contact met Angel Vizcay. Figueras had eveneens een uitleg voor de 11.125 euro die in die periode op zijn rekening was gestort. Volgens hem had zijn ploegmaat Antonio Adán hem een huwelijkscadeau willen overmaken, maar had hij zich in het bedrag vergist. Het moest 1125 euro zijn, dus had Figueras hem nog 10.000 euro teruggegeven. De komende weken worden nog meer dan honderd getuigen gehoord in de zaak. Een uitspraak wordt tegen eind februari verwacht.