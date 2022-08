De omzet van de vijf grote Europese voetbalcompetities is opnieuw iets gestegen, maar blijft wel nog onder het precoronaniveau.

Dat blijkt uit de 31e editie van de 'Annual Review of Football Finance', dat donderdag gepubliceerd werd door consultancy- en auditbureau Deloitte.

Volgens het verslag van Deloitte liggen de inkomsten van 2020-2021 in de Bundesliga, de Premier League, La Liga, Serie A en Ligue 1 drie procent hoger vergeleken met het seizoen ervoor. Van 15,1 miljard euro gaat het naar 15,6 miljard euro. In 2018-2019 bedroegen de totale inkomsten van de competities nog 17 miljard euro.

De Premier League blijft wel de financieel sterkste competitie, met een omzet van 5,5 miljard euro. De Bundesliga volgt met 3 miljard als tweede, La Liga is nipt derde met 2,9 miljard. De Serie A bracht 2,5 miljard euro op, Ligue 1 zo'n 1,6 miljard.

