De Europese voetbalbond UEFA heeft het gerenommeerde adviesbureau Oliver & Ohlbaum een onafhankelijke studie laten uitvoeren over de economische gevolgen die een tweejaarlijks WK en een nieuwe internationale wedstrijdkalender (voor zowel het mannen- als het vrouwenvoetbal) zouden hebben voor de Europese nationale bonden.

'De alarmerende bevindingen van het rapport, die ernstige twijfels doen rijzen over de duurzaamheid van het plan, komen bovenop verschillende bezorgdheden over de gevolgen op diverse onderdelen van het voetbal en de competities', concludeert de UEFA, een notoir tegenstander van de FIFA-plannen voor een tweejaarlijks WK.

De aangekondigde doelstelling om de druk op de kalender voor de spelers te verminderen staat haaks op de verdubbeling van het aantal WK's, aldus de UEFA. Haast elk seizoen eindigt dan met een groot toernooi (WK of continentaal kampioenschap). 'Dergelijke intensieve toernooien kunnen niet elk jaar worden herhaald zonder de mentale en fysieke uitputting van de spelers te vergroten', klinkt het.

'Door het aantal eindtoernooien te verhogen en het aantal kwalificatietoernooien te verminderen zouden spelers met de drukste schema's nog meer spelen, terwijl er voor alle andere voetballers minder op hun kalender komt. Hetzelfde zou gebeuren met nationale teams. Landen die in de voorgestelde regeling geen eindtoernooien spelen, werken niet alleen in totaal minder wedstrijden af, maar verliezen door de lange perioden van inactiviteit ook het regelmatige contact met hun fans.'

De UEFA haalt ook verregaande gevolgen voor het vrouwenvoetbal en de internationale jeugdkampioenschappen aan. 'Ondanks het voornemen om ook het aantal WK's voor vrouwen te verdubbelen, wordt het vrouwenvoetbal niet gespaard. De vrouwentoernooien staan dan immers niet langer exclusief op de kalender, met gegarandeerd negatieve gevolgen in termen van publiciteit en belangstelling van fans en media. Naast het einde van het EK U21 dreigt daarnaast ook het hele systeem van internationale jeugdkampioenschappen te moeten worden teruggeschroefd, als gevolg van de inkrimping van de voor het nationale elftal beschikbare speelruimte.'

'In deze duistere sportieve context voorspelt het onderzoek van Oliver & Ohlbaum een zeer negatief vooruitzicht voor het Europese landenvoetbal, mocht het FIFA-plan worden uitgevoerd', besluit de UEFA, die nog aanvoert dat voetbalbonden van Europese landen over een cyclus van vier jaar tussen 2,5 en 3 miljard euro aan inkomsten kunnen mislopen.

'De alarmerende bevindingen van het rapport, die ernstige twijfels doen rijzen over de duurzaamheid van het plan, komen bovenop verschillende bezorgdheden over de gevolgen op diverse onderdelen van het voetbal en de competities', concludeert de UEFA, een notoir tegenstander van de FIFA-plannen voor een tweejaarlijks WK.De aangekondigde doelstelling om de druk op de kalender voor de spelers te verminderen staat haaks op de verdubbeling van het aantal WK's, aldus de UEFA. Haast elk seizoen eindigt dan met een groot toernooi (WK of continentaal kampioenschap). 'Dergelijke intensieve toernooien kunnen niet elk jaar worden herhaald zonder de mentale en fysieke uitputting van de spelers te vergroten', klinkt het. 'Door het aantal eindtoernooien te verhogen en het aantal kwalificatietoernooien te verminderen zouden spelers met de drukste schema's nog meer spelen, terwijl er voor alle andere voetballers minder op hun kalender komt. Hetzelfde zou gebeuren met nationale teams. Landen die in de voorgestelde regeling geen eindtoernooien spelen, werken niet alleen in totaal minder wedstrijden af, maar verliezen door de lange perioden van inactiviteit ook het regelmatige contact met hun fans.' De UEFA haalt ook verregaande gevolgen voor het vrouwenvoetbal en de internationale jeugdkampioenschappen aan. 'Ondanks het voornemen om ook het aantal WK's voor vrouwen te verdubbelen, wordt het vrouwenvoetbal niet gespaard. De vrouwentoernooien staan dan immers niet langer exclusief op de kalender, met gegarandeerd negatieve gevolgen in termen van publiciteit en belangstelling van fans en media. Naast het einde van het EK U21 dreigt daarnaast ook het hele systeem van internationale jeugdkampioenschappen te moeten worden teruggeschroefd, als gevolg van de inkrimping van de voor het nationale elftal beschikbare speelruimte.' 'In deze duistere sportieve context voorspelt het onderzoek van Oliver & Ohlbaum een zeer negatief vooruitzicht voor het Europese landenvoetbal, mocht het FIFA-plan worden uitgevoerd', besluit de UEFA, die nog aanvoert dat voetbalbonden van Europese landen over een cyclus van vier jaar tussen 2,5 en 3 miljard euro aan inkomsten kunnen mislopen.