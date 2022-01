Onder meer 16-jarige Ibrahimovic moet coronaproblemen bij Bayern opvangen

Bayern München kampt momenteel met negen coronabesmettingen in haar selectie en daarbovenop nog enkele blessures. De kern van coach Julian Nagelsmann is erg smal geworden en die riep daarom twee zestienjarigen op voor de competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, vrijdag bij de hervatting van de Bundesliga na de winterstop. Het bestuur onderhandelt intussen nog over een uitstel.

Coach Nagelsmann zit met de handen in de haren na de vele besmettingen. © GETTY