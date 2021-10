Uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau CIES blijkt dat Anderlecht de beste opleiding van België heeft. Ajax voert de rangschikking aan in Europa. Standard is dan weer de Belgische club met de meeste opgeleide spelers in andere competities en de ex-spelers van KRC Genk speelden de meeste wedstrijden in Europa.

Het onderzoeksbureau definieert zelf wat een 'opgeleide speler' is. Het is een voetballer die tussen zijn 15 en 21 jaar minstens drie seizoenen voor de club uitkwam. In die ranglijst staat Ajax dus helemaal bovenaan. In de 31 beste Europese competities hebben de Ajacieden 81 jeugdspelers rondlopen. Nog op het podium staan Sjachtar Donetsk (75) en Sporting Lissabon (70). De eerste Belgische club volgt pas op een 23ste plaats met Standard (42), bijna onmiddellijk gevolgd door Anderlecht (40). Daarna volgen ook nog KRC Genk (31) en Club Brugge (23).

Wat betreft spelers in de vijf beste competities komen we aan een heel andere rangschikking. Real Madrid en Barcelona (beide 42 spelers) staan daar aan kop, gevolgd door vier Franse clubs met Lyon (32), Stade Rennes en PSG (beide 30) en Saint-Étienne (25). Ajax telt daarin 'slechts' 20 spelers. Anderlecht is dan weer de beste Belgische club met 13 opgeleide voetballers, terwijl Standard uit de lijst verdwenen is.

CIES onderzocht niet alleen hoeveel eigen opgeleide spelers iedere club in de andere competies heeft rondlopen, maar berekende ook een Training Index. Dat is een indicator dat toont hoeveel spelers het opleidde in verhouding tot het niveau van de club (berekend op basis van de landelijke competitie en de resultaten in Europa). Ook daarin is Ajax heer en meester met een index van 102.3 als we naar de 31 beste competities kijken. Anderlecht is de beste Belgische club met 62.8, gevolgd door KRC Genk (45.2) en Standard (34.6).

In de beste vijf Europese competities blijft Anderlecht de Belgische koploper, al zakt het daar wel 5 plaatsen naar de 15e plek met een index van 32.9. Daarnaast vinden we van Belgische clubs enkel nog KRC Genk terug met een index van 17.2.

En tot slot berekende CIES ook het gemiddeld aantal wedstrijden van de opgeleide spelers van het voorbije jaar en het niveau van de competities waar die voetballers in uitkomen. Qua aantal wedstrijden staan KRC Genk (28.2) en Anderlecht (27.8) op de eerste en twee plaats bij de beste 31 competities. Meer nog, ook in de Europese topcompetities voeren de Limburgers de rangschikking aan met 44.8 wedstrijden gemiddeld. En ook in het niveau is Genk twee keer de beste Belgische club. In de Europese topcompetities staat het op zelfs op een vijfde plek.

Zie de site van CIES voor de volledige ranglijst.

