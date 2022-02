Het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars kon gedijen binnen de cultuur van de Nederlandse club Ajax. Dat concludeert de Nederlandse krant NRC op basis van uitgebreid onderzoek en gesprekken met elf vrouwen. De directeur voetbalzaken van Ajax stuurde over langere tijd grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke werknemers. Hij stapte zondagavond op.

NRC zegt sinds december onderzoek te hebben gedaan naar machtsmisbruik op de werkvloer bij Ajax, na een tip over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Overmars. De krant kreeg onder meer inzage in WhatsApp-gesprekken.

NRC schrijft: 'Uit de gesprekken rijst een beeld op van een cultuur waarin seksueel wangedrag kan gedijen. Er bestaat geen open sfeer om dit machtsmisbruik bespreekbaar te maken. Ondergeschikten houden zich stil. De enkeling die het hogerop zocht, vond geen gehoor. Signalen werden niet opgepakt. Het blijft steken in geruchtenvorming en het in beperkte kring delen van persoonlijke ervaringen.'

De omgeving wordt, zo schrijft NRC, door vrouwelijke medewerkers gekenschetst als een 'haantjescultuur' en een 'apenrots'. Eén vrouw kreeg een bericht van een speler die voorstelde om met z'n tweeën een hokje op te zoeken. Dezelfde vrouw zegt: 'Je moet als vrouw bij Ajax een dubbele huidlaag hebben. Als je dat niet hebt, wordt het spannend.'

De vrouwen wilden anoniem blijven. 'Het is een enorme machtsverhouding', zegt de een. 'Als je het niet accepteert dan ben je heel snel weg', zegt een ander. Een derde: 'Seksisme zit in de cultuur bij de club.'

Zondagavond bracht de regerende Nederlandse landskampioen het nieuws naar buiten dat de club per direct afscheid nam van Overmars. De grensoverschrijdende berichten zouden dateren van een langere periode, met meerdere vrouwelijke collega's als slachtoffer.

Zijn grensoverschrijdend gedrag zou aan het licht gekomen zijn nadat algemeen directeur Edwin van der Sar eind januari een e-mail naar het Ajax-personeel gestuurd had. Daarin attendeerde hij hen erop dat ze bij twee vertrouwenspersonen kunnen aankloppen in geval van klachten over veiligheid op de werkvloer.

De 48-jarige Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax.

