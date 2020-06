Enkele uren voor de aftrap van hun onderlinge wedstrijd zit het er bovenarms op tussen de Russische eersteklassers Sotsji en Rostov. Sotsji wil absoluut spelen, tegenstander Rostov bevindt zich in quarantaine omwille van een reeks coronabesmettingen.

FK Sotsji postte vrijdag een persbericht op haar website waarin het aangaf dat beide teams een akkoord hadden gevonden om de wedstrijd vanavond (om 19u) toch te laten plaatsvinden.

Op de website van FK Rostov klonk echter andere taal. De hoofdsponsor van het team riep in een petitie op tot solidariteit en tot het uitstel van de partij. Het voorstel, dat ondertekend werd door meer dan duizend personen, werd naar Sotsji gestuurd.

De Russische Premier League herstart vrijdag na meer dan drie maanden gedwongen coronapauze. Om 17u is er Krylya Sovetov Samara-Akhmat Grozny. Om 19u moest Rostov de trip maken naar Sotsji. Woensdag maakte de club echter bekend in quarantaine te gaan na een reeks coronabesmettingen. Indien het duel dus alsnog doorgaat vrijdag, zal Rostov een B-elftal moeten sturen.

De Russische voetbalbond stelde voor de wedstrijd te verplaatsen naar 19 juli, maar daarvoor is een akkoord tussen beide clubs nodig. Sotsji strijdt als twaalfde voor het behoud in de Russische hoogste voetbalklasse. Rostov doet als vierde nog mee voor de Champions League-tickets, die weggelegd zijn voor de top-3.

