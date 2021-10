Troy Deeney had het in The Guardian over het belang van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku in de strijd tegen racisme.

Het was het vijfde en laatste punt op de zoomvergadering en iedereen dacht aan afsluiten. Op die meeting meer dan een jaar geleden zaten de aanvoerders van alle Premier Leagueclubs achter hun pc om te praten over hoe het voetbal hervat moest worden na de eerste lockdown. Net voor het einde kwam het onderwerp 'racisme' nog op tafel. Toen nam Troy Deeney, destijds Watfordkapitein, plots het woord. Hij stak 'een grote tirade' af, zoals hij het zelf vorige week noemde in een gesprek met The Guardian. 'Ik probeerde aan te geven waarom er iets gedaan moest worden', zegt Deeney. Seamus Coleman (Everton) was de eerste aanvoerder die zijn steun aan hem betuigde. Toen zei Kevin De Bruyne: ' Im with Troy. ' Daarop zei Jordan Henderson net hetzelfde. 'Dat maakte me enorm trots', glundert Deeney in The Guardian. 'Sindsdien heb ik enorm veel meetings meegemaakt en er wordt vooruitgang geboekt, maar gaat het zo snel als ik zou willen? Natuurlijk niet.' Volgens Deeney, nu bij Birmingham City, zit het racisme heel hoog bij sommige voetballers en is het kookpunt bijna bereikt. Het moment is niet meer veraf dat een heel elftal een match staakt vanwege racisme. 'Ik denk dat iemand als Romelu Lukaku dat zou doen. Als een écht grote voetballer van het veld stapt, zou dat een krachtig signaal zijn. Ik zag dat Marcos Alonso niet meer knielt omdat het volgens hem zijn kracht verliest. Dat is een eerlijke mening. Maar waarom verliest het zijn kracht? Omdat er niks verandert op sociale media. Ik krijg nog elke dag acht à negen racistische beledigingen.'