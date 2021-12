De chaos buiten het Wembleystadion voorafgaand aan de finale van het EK tussen Engeland en Italië deze zomer had heel erge gevolgen kunnen krijgen. Volgens een onafhankelijk onderzoeksrapport in opdracht van de Engelse voetbalbond hadden er zelfs doden kunnen vallen.

Het was op sportief vlak een van de hoogtepunten van het jaar, maar de finale van het Europees kampioenschap deze zomer zorgde ook voor ongekende taferelen. Engeland was helemaal klaar om voor het eerst sinds 1966 een grote prijs te pakken en zoveel mogelijk Engelsen wilden daarvan getuigen zijn. U herinnert zich misschien nog wel de beelden waarop honderden supporters door de politiebarricades braken en zonder ticket het Wembleystadion binnendrongen.

Door coronamaatregelen konden maar 60.000 supporters in het stadion dat normaal 90.000 man kan verwelkomen. Door de massale toestroom, waarbij mensen stewards zelfs omkochten, was er nauwelijks nog een leeg plaatsje te bemerken tijdens de finale. Zelfs op de trappen zaten mensen naar de nederlaag van Engeland te kijken.

Een onafhankelijk onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Engelse voetbalbond (FA) werpt nu een licht op de chaos die heerste rond en in het stadion. Een van de 'afschuwelijke verhalen' is dat van een man die een kind uit een rolstoel haalde en zich voordeed als steward die het kind in veiligheid wou brengen om zo zonder pasje het stadion binnen te raken.

Het onderzoek wijst erop dat verchillende factoren voor een erg onveilige situatie zorgden. Zo waren er als gevolg van de coronacrisis te weinig ervaren stewards, de politie schoot te laat in actie en rond Wembley liepen heel wat mensen rond die onder invloed van drank en drugs waren.

Volgens Louise Casey, die het onderzoek uitvoerde, is Engeland ontsnapt aan een drama. Ze omschrijft de gebeurtenissen van 11 juli als een 'oorlogszone'. 'Ik weet haast zeker dat er veel slachtoffers hadden kunnen vallen. Dat zoiets in dit land kan gebeuren in de 21ste eeuw, is een bron van nationale schaamte.'

Casey hoopt dat haar onderzoek wat kan veranderen en doet enkele aanbevelingen aan de overheid en de FA. 'Dit moet voor ons allemaal een wak-upcall zijn. We moeten het gedrag van een minderheid van de Engelse fans niet meer tolereren als een onderdeel van de nationale cultuur maar dringend aanpakken.'

De FA reageerde al op het onderzoek en biedt zijn excuses aan. Mark Bullingham spreekt van een 'verschrikkele ervaring' en wil zo snel mogelijk lessen trekken uit de chaos. 'Het onderzoek maakt duidelijk dat de omstandigheden rond het stadion tot een storm van wetteloosheid hebben geleid. We mogen dit collectief nooit meer laten gebeuren.'

