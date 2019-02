Onherkenbaar Genk gaat in eigen huis zwaar de boot in tegen Slavia Praag

De talrijk aanwezige Praagse fans staken net voor het duel een salvo voetzoekers af en dat inspireerde Slavia tot de eerste kans van de wedstrijd. Kapitein Skoda knikte over. Genk moest even wennen aan de hoge bezoekende druk, maar werd na tien minuten een flink handje geholpen door doelman Kolar. Die kwam ver uit, trapte knullig naast de bal en bood Trossard zo heel eenvoudig de openingstreffer aan, 1-0. Slavia reageerde met een nieuwe kopbalkans, maar Vukovic stond paraat op de poging van Zmrhal.

De wedstrijd ging goed op en neer en Dewaest en Soucek misten goede mogelijkheden. Na 23 minuten was het wel opnieuw raak, ditmaal voor Slavia. Vukovic klungelde op zijn beurt op een voorzet van Zmrhal en Coufal profiteerde door de gelijkmaker in doel te koppen. Genk was het noorden kwijt en opnieuw Coufal miste de kans om de bezoekers op voorsprong te brengen. In het slot van de eerste periode herpakten de Limburgers zich enigszins, al was het toch opnieuw Zmrhal die de eerste helft afsloot met een schot, net over het thuisdoel.

Na de pauze zette Skoda meteen de toon door Vukovic onderuit te schoffelen. De Australiër was nog maar net op zijn positieven of hij loste een voorzet van Zmrhal. Traoré was goed gevolgd en tikte de 1-2 binnen. Vukovic werd tijdens de actie nog vol geramd door Dewaest en moest het veld op een brancard verlaten. Nordin Jackers kwam in het terrein en was, na het eerder inbrengen van Wouters en Uronen, meteen al de laatste Genkse wissel.

De manschappen van Philippe Clement bleken niet meer in staat het tij te keren en Skoda knikte even voorbij het uur op vrijschop de 1-3 tegen de touwen. Slavia voetbalde op wolkjes en Genk moest de kelk helemaal tot op de bodem ledigen. Skoda scoorde opnieuw met het hoofd de 1-4. Het gezicht van de Genkse onmacht was de wel zeer mak acterende Pozuelo. De Spanjaard was mentaal duidelijk niet verlost van de transferperikelen rond zijn persoon en kon zich geen enkele keer tonen. De slotnoot was voor de verdienstelijk debuterende Ito. De Japanner vond in de slotminuut met een knap stiftertje de lat op zijn weg.