Onze landgenoot, die op 11 mei dertig wordt, is aan zijn beste seizoen ooit bezig. Een stelling die ondersteund wordt door zijn statistieken.

Een blik op de tussenstand in de Trofeo Zamora, de prijs voor de beste doelman in La Liga, zegt genoeg. Dat Thibaut Courtois die dit seizoen met de vingers in de neus gaat winnen, lijkt nu al zeker. Tot nog toe incasseerde hij 21 goals in 27 wedstrijden, gemiddeld 0,78 tegendoelpunten per match. De nummer twee in de ranking, Matías Dituro van Celta de Vigo, heeft een coëfficiënt van 1,15: hij werd in 27 wedstrijden 31 keer geklopt. Jan Oblak, doorgaans dé grote concurrent van Courtois, volgt pas op de vierde plaats (1,30).Voor de reus uit Bree zou het de vierde keer zijn dat hij de trofee wint. Daarmee evenaart hij onder meer Santiago Cañizares. Slechts drie doelmannen hebben vijf Trofeo's op hun schoorsteen staan: Jan Oblak, Víctor Valdés en ene Antoni Ramallets, die in de jaren 40 en 50 voor FC Barcelona uitkwam.Wat het aantal clean sheets dit seizoen in La Liga betreft, staat Courtois op de derde plaats met 11 in 27 matchen. Hij moet alleen Alex Remiro (Real Sociedad, 14/24) en Yassine Bounou (FC Sevilla, 13/23) laten voorgaan. Maar kijk je naar het percentage van ballen die hij uit zijn doel houdt, dan doet niemand in de Spaanse competitie beter dan de Belg: 79,3 procent. Alleen Bounou komt met 77,6 procent in de buurt. Niet voor niets slikte FC Sevilla tot nu toe de minste tegengoals in La Liga: 18 op 27 wedstrijden (tegenover 21 voor Real Madrid). Dat de Marokkaanse keeper niet hoger staat in de Trofeo Zamora, heeft te maken met het feit dat hij minder vaak tussen de palen stond. Op het kampioenenbal komt Courtois aan een indrukwekkend reddingspercentage van 87,8 procent. Niemand doet beter. In zeven wedstrijden moest hij zich slechts vier keer omdraaien, waarvan de helft dan nog in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Sheriff Tiraspol.Sinds de 1-0 tegen Granada van 6 februari staat de verdediging van de Koninklijke als een huis. In de laatste zes matchen moest Courtois maar twee keer het hoofd buigen: na een penalty van Mikel Oyarzabal en in de Champions League na de goal van Kylian Mbappé in blessuretijd.Die defensieve onverzettelijkheid heeft te maken met de knalprestaties van Courtois, maar ook met andere factoren. Zo spreekt in Madrid niemand nog over Sergio Ramos en Raphaël Varane. Het ijzersterke centrale duo werd dit seizoen glansrijk vervangen door David Alaba en Eder Militão.Bovendien vraagt Carlo Ancelotti de laatste weken om hoog druk te zetten, waardoor de tegenstander minder vaak tot doelrijpe kansen komt. Is er toch iemand die door de mazen van het aangespannen net glipt, dan is er nog altijd de snelheid van Militão of de reflexen van Courtois.De vraag is of die tactiek ook tegen PSG toegepast wordt, want Kylian Mbappé heeft natuurlijk niets liever dan ruimte in de rug van de verdediging. Antwoord woensdagavond om 21 uur.Lees ook: Hoe Thibaut Courtois de beste keeper ter wereld werd