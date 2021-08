Na een seizoen zonder prijs wil Benfica in eigen land terug de hoofdrol opeisen. Ook Europees willen ze weer meestrijden. Hiervoor moeten ze vanavond (woensdag) voorbij PSV zien te geraken.

Winnen, het is iets dat verankerd zit in de geschiedenis van Benfica. Sinds het ontstaan in 1904 won SLB maar liefst 83 prijzen. Daarmee is de club uit Lissabon de meest succesvolle uit het Portugese voetbal, voor Porto (79 prijzen). Het roemrijke verleden heeft ervoor gezorgd dat winnen niet het doel, maar de plicht is geworden. Nadat het tussen 2013 en 2019 vijf keer kampioen werd, slaagden de Adelaars er nu al twee seizoenen niet meer in om de titel te pakken. Een eeuwigheid voor de 250.000 socios.Om terug te keren naar de hoogdagen, trok het bestuur in augustus 2020 een oude bekende van de Diabos Vermelhos aan : Jorge Jesus. Vijf jaar na zijn vertrek keerde de Portugese trainer terug naar de club waar hij tussen 2009 en 2015 een schitterende periode kende. Hij won er drie titels, drie ligabekers en eenmaal de beker van Portugal. Het seizoen 2013/2014 was misschien wel de beste uit de geschiedenis van de club. Les Encarnados wonnen de treble en haalden de finale van de Europe League (die ze verloren tegen Sevilla na strafschoppen). Voor de meeste supporters, betekende de handtekening van de inwoner van Amadora de terugkeer van het offensieve voetbal, maar ook van de ambities. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe trainer de middelen voorhanden zou hebben om de doelen te bereiken, toonde Benfica zich sinds zeer bedrijvig op de transfermarkt. Ze mikken op drie types van spelers: jonge internationale talenten, spelers met de nodige ervaring en spelers van Europese topclubs die stilaan het einde van hun carrière naderen. Jan Vertonghen, die overkwam van Tottenham, behoort tot die derde categorie. Deze zomer beleefde Benfica de meeste bedrijvige mercato uit de geschiedenis van de club. Er werd ongeveer 100 miljoen euro gespendeerd waarvan 24 miljoen aan Darwin Núñez, een record. Investeringen die overeenkomen met de reputatie van SLB, dat erom bekend staat om op zoek te gaan naar de goudklompjes en ze te laten schitteren op het allerhoogste niveau. Ondanks inspanningen van het bestuur bleef Benfica het afgelopen seizoen ver onder de verwachtingen. De Adelaars eindigden derde in de competitie en werden tijdens de kwalificaties van de Champions League uitgeschakeld door PAOK Saloniki. In de Europa League vlogen ze er in de zestiende finales uit tegen Arsenal.Ook achter de schermen liep het fout. Voorzitter Luis Filipe Vieira, recordman aan het hoofd van de club, gaf op 15 juli zijn ontslag. De reden? Hij wordt beschuldigd van fiscale fraude en het witwassen van geld voor een bedrag van 100 miljoen euro. In afwachting van nieuwe verkiezingen, wordt hij vervangen door clublegende Rui Costa. Het is dus in een delicate context dat Jorge Jesus de pracht en praal van weleer moet zien terug te vinden. Nadat hij vorig seizoen lang teerde op een 4-1-3-2 opstelling, lijkt het erop dat hij heeft overgeschakeld naar een 3-4-2-1. Toch blijven er onzekerheden heersen, vooral in de spits. Roman Jaremtsjoek, die voor 17 miljoen euro de overstap naar Lissabon maakte, kan bepalend zijn. De ex-Buffalo was meteen beslissend tijdens zijn eerste optreden, tegen Spartak Moskou. Vanavond heeft hij opnieuw de kans om zich in de kijker te spelen wanneer Benfica tegen PSV uitkomt in de barragewedstrijden voor de Champions League. De Adelaars weten wat hen te doen staat: winnen. Voor hun toekomst, hun heden, maar ook voor hun verleden.Door Joachim Durand