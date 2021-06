Bij de 3-1 van Oostenrijk tegen Noord-Macedonië ging doelpuntenmaker Marko Arnautovic helemaal door het lint. Kapitein David Alaba greep hem zelfs naar de mond. Wat was er aan de hand?

Het was een opmerkelijk beeld bij de 3-1-overwinning van Oostenrijk tegen Noord-Macedonië toen Marko Arnautovic uitbundig de laatste treffer vierde. Het enfant terrible van de Oostenrijkse ploeg maakte opvallende gebaren naar het publiek - alsof hij zijn punt wou maken - en werd zelfs de mond gesnoerd door kapitein David Alaba die hem tot de orde riep. Ook de andere spelers wilden hun teamgenoot meteen laten ophouden.

Een eenduidige verklaring is er niet voor het voorval, het is ook moeilijk te verstaan in de filmpjes wat Arnautovic allemaal zegt. Zou hij aan het roepen zijn geweest op de coach Franco Foda of enkele andere spelers die niet in hem geloofden? Het zou kunnen, want er leek een grote ontlading te zijn bij de Oostenrijkse spits nadat hij zijn eerste doelpunt maakte op een eindtoernooi maar wel moest beginnen op de bank.

Racistisch gebaar

Een andere mogelijke verklaring is dat hij aan het roepen was op de supporters van Noord-Macedonië en ook enkele spelers van de tegenpartij. De woede van Arnautovic was vooral gericht op de spelers met Albanese roots bij Noord-Macedonië. Arnautovic is zelf van Servische afkomst - zijn vader week uit naar Oostenrijk - en al decennialang is er grote spanning tussen beide landen. Tegen Egzon Bejtulai riep Arnautovic wat hij ging doen met zijn 'vuile Albanese moeder' en vervolgens zocht hij ook oogcontact met Ezgjan Alioski. Arnautovic maakte het 'OK'-gebaar met zijn vingers, wat in de Balkan ook gepercipieerd kan worden als het 'white power'-symbool, een gebaar van supprematie van Servië tegenover Albanië of Albanese minderheden in eigen land. Dat denken onder meer de Oostenrijkse site Whatson en de Servische krant Informer.

So we realize Arnautovic flashed the "white power" symbol and then went on a racist (allegedly anti-Albanian) rant, right? #EURO2020 pic.twitter.com/4Ly7XvBHL2 — Jerrad Peters (@jerradpeters) June 14, 2021

Lang conflict

De steen des aanstoots van het conflict tussen Serviërs en Albanezen is Kosovo. Na een bloederig conflict met Servië verklaarde Kosovo zich onafhankelijk in 2008. Voor Servië is Kosovo een opstandige provincie die zich wederrechtelijk heeft afgescheiden. Ze beschouwen Kosovo als hun culturele heartland, waar zowat alle Servische heiligdommen en kloosters van belang liggen. Maar de Kosovaarse bevolking, die voor meer dan negentig procent uit etnische Albanezen bestaat, zag die onafhankelijkheid vooral als een manier om los te komen van het verleden waarbij Servische milities geregeld etnische zuiveringen uitvoerden.

Albanofobie, de angst voor een Groot-Albanië of racisme tegen de Albanese bevolking en minderheid in eigen land, is tot op de dag van vandaag een erg gevoelige kwestie. Nog in 2012 vertelde de Servische politicus Vuk Jeremic op Twitter dat Albanezen niet beter zijn dan de 'slechte Orcs' uit de film Hobbit. Twee jaar later, in 2014, was er ook in het voetbal even spanning toen tijdens de wedstrijd tussen Servië en Albanie een drone kwam ingevlogen met een vlag van Groot-Albanië. Een drone die besteld zou zijn door de neef van een Albanese minister. En ook in 2017 berichtte Servische media erg racistisch tijdens een periode van politieke spanning tussen Servië en Albanië.

Het lijkt dus geen onschuldige uiting van ontevredenheid richting de coach te zijn, maar een ernstige politieke provocatie. Benieuwd of de UEFA zal optreden tegen het gebaar.

Arnautovic zocht en vond Alioski waarna hij het beruchte gebaar deed. © GETTY

