Voormalig Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic (Fulham) is maandag op de EFL Awards uitgeroepen tot Speler van het Seizoen in de Championship, de Engelse tweede klasse.

De 27-jarige Servische international was dit seizoen al goed voor 41 treffers in evenveel competitiewedstrijden, waardoor hij een belangrijk aandeel had in de promotie van Fulham, amper één jaar nadat het uit de Premier League was getuimeld. Nog twee treffers en Mitrogol heeft het naoorlogse record te pakken. Dat staat met 42 doelpunten voorlopig nog op naam van Guy Whittingham.

Mitrovic speelde van 2013 tot 2015 voor Anderlecht, dat hem destijds voor 5 miljoen euro was gaan wegplukken bij Partizan en hem twee jaar later voor meer dan 18 miljoen euro verkocht aan Newcastle United. Sinds januari 2018 komt hij uit voor Fulham: eerst op uitleenbasis en vervolgens na een definitieve transfer van zo'n 25 miljoen euro. Enkele jaren geleden zat bijna terug bij RSCA, maar een uitleenbeurt sprong toen tijdens de laatste dagen van de wintermercato in extremis nog af.

