Een diep ontroerde Sergio Ramos heeft donderdag afscheid genomen van Real Madrid. 'Ik kwam als 19-jarige en vandaag heb ik een prachtige familie', zei de 35-jarige centrale verdediger die lange tijd aanvoerder van de Koninklijke was in Madrid.

'Een unieke reis loopt ten einde. Niets zal ooit nog evenaren wat ik hier heb meegemaakt', zei de clublegende, die tijdens zijn korte toespraak vaak moest pauzeren: 'Het is onvermijdelijk dat dit emotioneel is. Ik wil de fans bedanken, die me op handen hebben gedragen sinds ik aankwam, en ik had graag met hen afscheid genomen in ons stadion. Dit is geen vaarwel, het is een tot ziens, want vroeg of laat kom ik terug.'

De beenharde verdediger werd meermaals overmand door emotie. Tijdens de woorden van dank aan zijn familie, tijdens de hulde aan de club waar Ramos in de zomer van 2005 naartoe verhuisde van Sevilla. Hij won 22 titels met Real. De trofeeën werden ter ere van hem allemaal op een rij uitgestald. 'Alle Madridistas danken je vandaag voor je hulp om de naam Real Madrid nog groter te maken', zei clubvoorzitter Florentino Perez: 'Je bent een van de grote legendes van Real. De fans zullen je voor altijd in hun hart dragen.'

Zijn Duitse teammaat Toni Kroos vatte Ramos op Twitter samen in drie woorden. 'Beste! Verdediger! Ooit!.' Ook de kranten lieten zich niet onbetuigd. 'Een legende vertrekt', schreef sportkrant As donderdag op zijn voorpagina. De krant wijdde ook de eerste drie bladzijden aan Ramos, ondanks het EK: 'Een Madrileense mythe zegt adios.' Bij Marca klinkt het zo: 'Het einde van een tijdperk.'

Ramos werd, naast zijn titels met Real, met de nationale ploeg Europees kampioen in 2008 en 2012, en wereldkampioen in 2010. Ramos werd door coach Luis Enrique niet opgeroepen voor het huidige EK na blessures vorig seizoen. Met 180 optredens is Ramos recordinternational voor Spanje.

