Nu Pochettino ontslagen is bij Tottenham, heeft iedere Champions Leaguetegenstander van Ajax vorig seizoen ondertussen een nieuwe coach.

Aajx beleefde een waar voetbalsprookje vorig seizoen in de Champions League. Ze strandden toen op een zucht van een finaleplaats nadat Tottenham via Lucas Moura in de allerlaatste minuut nog de 2-3 scoorde, waardoor de Spurs en niet Ajax de finale mocht spelen tegen Liverpool.

Diezelfde Spurs zijn nu toe aan een nieuwe coach nadat Mauricio Pochettino het vuur niet meer in de ploeg kreeg en voorlopig pas 14e stond met de ploeg uit Londen. José Mourinho werd al een dag later voorgesteld aan het publiek en leidde ook meteen zijn eerste training.

Op zich niet het bijzonderste feit van het weekend, ware het niet dat nu iedere tegenstander van Ajax tijdens die ongelooflijke campagne in de Champions League ondertussen een andere trainer heeft. De Europese Ajax-vloek is door Pochettino's ontslag dus compleet.

AEK Athene waren de eerste tegenstander van de Ajacieden. Zij zijn sinds de wedstrijden in de groepsfase al toe aan hun derde (!) coach. Ouzounidis was nog coach tegen Ajax, maar daarna namen Manolo Jiménez, Miguel Cardoso en Nikos Kostenoglou over. Die laatste is nog aan het wachten op zijn ontslagvergoeding.

Bayern München, de grootste tegenstander in de poulefase, heeft vorige maand afscheid genomen van Niko Kovac. Daar neemt voorlopig Hansi Flick de honneurs waar. De derde tegenstander toen was Benfica en ook zij zijn ondertussen toe aan een nieuwe hoofdcoach. Rui Vitória werd in januari nog op straat gezet en vervangen door Bruno Lage.

In de tweede ronde kwamen de Ajacieden Real Madrid tegen. De terugwedstrijd (1-4) was meteen de laatste wedstrijd voor coach Santiago Solari. Hij was toen al de vervanger van Julen Lopetegui. Ondertussen is succescoach Zinedine Zidane terug geland in het Santiago Bernabeu.

In de kwartfinales, tot slot, werd Juventus de deur gewezen. Massimilano Allegri nam daar zelf ontslag en Maurizio Sarri werd deze zomer weggeplukt bij Chelsea.

De coaches van de huidige tegenstanders (Chelsea, Valencia, Lille) zijn dus gewaarschuwd. Valencia heeft trouwens al een trainerswissel doorgevoerd. Albert Celades nam over van Marcelino, die overhoop lag met het Aziatische bestuur.