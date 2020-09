Quique Setién, die als coach bij Barcelona plaats moest ruimen voor de Nederlander Ronald Koeman, dreigt de club voor de rechtbank te dagen, omwille van onregelmatigheden tijdens zijn ontslag. Dat meldde de coach donderdag in een persbericht.

'Na een maand van stilte van het bestuur van FC Barcelona kregen we gisteren (woensdag, red.) een aangetekende brief', aldus Quique Setién, Eder Sarabia, Jon Pascua en Fran Soto, de technische staf die Barcelona niet naar de halve finales van de Champions League kon leiden na een zware pandoering van Bayern München. 'Wij zien ons nu genoodzaakt om dit conflict in handen van advocaten te leggen.'

In het geval van Quique Setién zou er sinds het ontslag van 17 augustus nu voor het eerst een brief met een bedanking naar de trainer zijn gestuurd, zonder enige opmerking over mogelijke contractuele verplichtingen. Setién was trainer van FC Barcelona tussen 13 januari en 17 augustus 2020, maar stond nog onder contract tot 2022.

Voor voorzitter Josep Maria Bartomeu, de man die trainer Ronald Koeman deze zomer naar Barcelona haalde, dreigt daarnaast een roemloze aftocht uit Camp Nou. De bekritiseerde preses en zijn medebestuursleden zullen vanuit de achterban met een motie van wantrouwen worden geconfronteerd. Een petitie daartoe leverde ruim 20.000 handtekeningen op en dat is voldoende om een referendum uit te kunnen schrijven. Indien 66,5 procent van de 150.000 clubleden voor de motie stemmen, dienen Bartomeu en co op te stappen.

