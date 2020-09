Donderdagmiddag weet Club Brugge wie het tegenkomt in zijn poule van de Champions League. Hoe zou die poule eruit moeten zien volgens onze redacteurs?

Pot 1: punten pakken tegen Real Madrid?

Kanshebbers: Bayern, Real Madrid, Juventus, PSG, Sevilla, Liverpool, Porto, Zenit

In pot 1 zitten vanzelfsprekend de allergrootste clubs met normaal gezien de kampioenen uit de zes hoogst gerangschikte competities en de winnaars van de Champions League en Europa League. Aangezien Bayern München kampioen werd van Duitsland én de Champions League won, komt ook Zenit in dit groepje als kampioen van Rusland (de zevende competitie op de UEFA-ranking).

Zoveel goeie ploegen en zoveel sterren maakt het onze redactie moeilijk om één favoriete club uit te kiezen. Jules Monnier hoopt dat Juventus, de Italiaanse kampioen, uit pot 1 tevoorschijn komt. 'Het zal een plezier zijn om in het Jan Breydelstadion te zien hoe Cristiano Ronaldo gekneed wordt door nieuwe coach Andrea Pirlo.'

Frédéric Vanheule wil dan weer de Engelse kampioen Liverpool zien afzakken naar Brugge. 'Nadat de verdediging van Club vorig seizoen werd opgepeuzeld door Kylian Mbappé ben ik eens benieuwd hoe het ervan kan brengen tegen de tridente Mané-Firmino-Salah. Met Liverpool is spektakel ook altijd gegarandeerd, wie wil dat nu niet?' Ook Martin Grimberghs wil Club zien uitkomen tegen 'de beste club van het continent'.

Maar de grote favoriet in de kampioenenpot is echter Real Madrid. 'De Koninklijke blijft de meest prestigieuze club ter wereld', vertelt Aurélie Herman, 'en hopelijk kunnen we Eden Hazard ook met zijn club eens op zijn beste niveau zien presteren in België.' Guillaume Gautier treedt Aurélie bij. 'Het is gewoonweg altijd een plezier om een Belgische ploeg zicht te zien meten met de nieuwe Galacticos, maar het gelijkspel van vorig siezoen in Bernabeu liet ook een bittere smaak na.' Steve Van Herpe denkt zelfs dat Club punten kan pakken tegen de Spaanse kampioen. 'Het ziet er niet naar uit dat Real versterkt uit de mercato zal komen. Als Club zijn beste niveau van vorig seizoen haalt en nog een scorende spits vindt, is een stunt niet onmogelijk.'

Pot 2: chauvinisme met Manchester City

Kanshebbers: Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund, Sjachtar Donetsk, Chelsea, Ajax

De tweede pot betekent niet per se een makkelijkere pot. Hier zitten de clubs met de hoogste coëfficiënt die geen kampioen werden of een Europese beker wonnen. Met Barcelona, Atlético en de twee clubs uit Manchester zitten er enkele clubs bij die erg tot de verbeelding spreken.

Het zijn ook vooral de Engelse clubs die onze redacteurs wensen voor Club Brugge. Jules Monnier verkiest Manchester United. 'Club heeft namelijk nog een eitje te pellen met de Mancunians na de kansloze uitschakeling van vorig seizoen in de tweede ronde van de Europa League.'

Aurélie Herman wil dan weer de Skyblues aanschouwen in Brugge. 'Einde cyclus of niet, de troepen van Guardiola staan garant voor spektakel en mooi voetbal. En natuurlijk ook om Kevin De Bruyne nog eens te mogen bewonderen op de Belgische velden.' Ook Steve Van Herpe is van die gedachte. 'Zo kunnen we de beste middenvelder ter wereld aan het werk te zien bij zijn club. Enig chauvinisme mag soms wel...'

Guillaume Gautier ziet echter het liefs van al Ajax uit de trommel komen. 'Zo kan Bart Verhaeghe al een voorsmaakje krijgen van een mogelijke BeNeLiga, waar hij zo hard van droomt.' Martin Grimberghs ziet de Amsterdammers ook graag komen, maar dan vooral opdat 'we dan eindelijk kunnen stoppen over de jeugdopleiding van Ajax te spreken alsof er niets beters bestaat'.

Voor Frédéric Vanheule is het dan weer wachten op Dortmund. 'Ze zijn zo atletisch, maken best veel goals en er lopen geweldige talenten rond. Maar ook om de Belgische touch met Witsel, Meunier en Thorgan Hazard. En misschien zit er voor de supporters ook wel een tripje in naar de Gelbe Wand...'

Pot 3: op naar Italië

Kanshebbers: Dynamo Kiev, RB Leipzig, Inter, Olympiacos, Lazio, Atalanta, Lokomotiv Moskou (kan nog wegvallen), Olympique Marseille (kan nog wegvallen)

Pot 3 is bijna traditioneel de groep waar de minste tegenstander voor onze Belgische clubs uitkomt. Al zitten daar ook ieder jaar nog steeds heel lastige tegenstanders in, zoals ook dit seizoen met de Italiaanse clubs en RB Leipzig, een van de revelaties van de vorige Champions League-editie.

Steve Van Herpe zou de Duitsers ook heel graag zien afzakken naar Jan Breydel. 'De patronen die coach Julian Nagelsmann in het spel van zijn team steekt, zijn oogstrelend. En we willen grote talenten als Dayot Upamecano en Dani Olmo ook wel eens live meemaken.'

Bij de andere journalisten liggen de Italiaanse clubs dan weer in polepositie. Aurélie Herman wil het Inter van Conte treffen. 'De Nerazzurri hebben ons vorig seizoen weten te charmeren en lijken eindelijk opnieuw mee te doen bij de grote jongens. En dat vooral door het duo Lautaro-Lukaku.'

Frédéric Vanheule hoopt dan weer stiekem op Atalanta, want 'de ploeg van Gian Piero Gasperini is gewoonweg een lust voor het oog'. Guillaume Gautier gaat nog voor een derde Italiaanse club met Lazio. 'Zo kunnen we eindelijk nog eens het uitzonderlijke talent van Sergej Milinkovic-Savic aanschouwen, waar we te weinig van profiteerden toen hij nog in België speelde.'

Of toch maar liever een Franse club? Jules Monnier wil namelijk Marseille uit pot 3. 'Het is zowat de enige club in de pot die een grote naam heeft en toch haalbaar lijkt voor Club Brugge. En het zal Clubicoon Jean-Pierre Papin plezier doen.'

Martin Grimberghs, tot slot, hoopt op Olympiacos, al is dat niet om sportieve redenen. 'Door de Atheense club kunnen we in de herfst tenminste nog naar wat aangenamer weer.'

