De teller van Cristiano Ronaldo bij club en land staat op 801 goals. Hoog tijd om er de mooiste uit te kiezen. Onze redacteurs gingen voor deze vijf parels.

Juventus vs Real Madrid (kwartfinale Champions League, 3/4/2018)

Na een erg succesvolle carrière bij Real Madrid besliste Cristiano Ronaldo in 2018 om naar Juventus te trekken. Waarom de Italiaanse topclub uit Turijn? Een van de redenen was de staande ovatie die hij van het thuispubliek kreeg bij deze prachtige omhaal.

Porto vs Manchester United (kwartfinale Champions League, 16/4/2009)

Bij zijn eerste passage bij Manchester United veroverde Cristiano Ronaldo de wereld. Dat deed hij onder meer met deze raket vanaf een meter of 30 tegen Porto. Zoals hij er nog wel maakte, natuurlijk. Maar de eenvoud ervan is aanstekelijk. Aanpakken, één keer tikken om goed te leggen en dan verwoestend uithalen.

Sampdoria vs Juventus (Serie A, 18/12/2019)

Eentje om de om zijn sprongkracht in de verf te zetten. Weinigen springen zo indrukwekkend als de Portugese superster. Deze tegen Sampdoria is een van de parels van zijn kopbalgoals. Vergaap u aan de hoogte die CR7 bij deze goal haalt. Hij springt zelfs hoger dan de deklat.

Portugal vs Spanje (groepsfase WK, 15/6/2018)

Lang stond Cristiano Ronaldo bekend om zijn weergaloze vrije trappen. Uit haast iedere hoek scoorde de Portugees, maar naarmate de jaren voorbijgingen, kreeg hij er steeds minder in het netje. Tot het WK in Rusland. In de eerste wedstrijd tegen Spanje scoort CR7 in het slot de 3-3-gelijkmaker. De Spaanse doelman David De Gea kon er alleen maar naar kijken.

Juventus vs Manchester United (groepsfase Champions League, 7/11/2018)

Ook tegen zijn ex-clubs maakte Ronaldo al heel wat goals. Zo onder meer deze tegen Manchester United, de eerste CL-goal van de Portugees voor zijn nieuwe club Juventus. Het is van ongeziene klasse hoe Ronaldo de bal achter hem aangespeeld krijgt, maar hem alsnog in één beweging in de netten krijgt. Opnieuw was David De Gea de pineut.

Na een erg succesvolle carrière bij Real Madrid besliste Cristiano Ronaldo in 2018 om naar Juventus te trekken. Waarom de Italiaanse topclub uit Turijn? Een van de redenen was de staande ovatie die hij van het thuispubliek kreeg bij deze prachtige omhaal.Bij zijn eerste passage bij Manchester United veroverde Cristiano Ronaldo de wereld. Dat deed hij onder meer met deze raket vanaf een meter of 30 tegen Porto. Zoals hij er nog wel maakte, natuurlijk. Maar de eenvoud ervan is aanstekelijk. Aanpakken, één keer tikken om goed te leggen en dan verwoestend uithalen.Eentje om de om zijn sprongkracht in de verf te zetten. Weinigen springen zo indrukwekkend als de Portugese superster. Deze tegen Sampdoria is een van de parels van zijn kopbalgoals. Vergaap u aan de hoogte die CR7 bij deze goal haalt. Hij springt zelfs hoger dan de deklat.Lang stond Cristiano Ronaldo bekend om zijn weergaloze vrije trappen. Uit haast iedere hoek scoorde de Portugees, maar naarmate de jaren voorbijgingen, kreeg hij er steeds minder in het netje. Tot het WK in Rusland. In de eerste wedstrijd tegen Spanje scoort CR7 in het slot de 3-3-gelijkmaker. De Spaanse doelman David De Gea kon er alleen maar naar kijken.Ook tegen zijn ex-clubs maakte Ronaldo al heel wat goals. Zo onder meer deze tegen Manchester United, de eerste CL-goal van de Portugees voor zijn nieuwe club Juventus. Het is van ongeziene klasse hoe Ronaldo de bal achter hem aangespeeld krijgt, maar hem alsnog in één beweging in de netten krijgt. Opnieuw was David De Gea de pineut.