Zaterdagavond staat het voorlopige hoogtepunt van het voetbalseizoen 2020/21 op het programma. Man. City of Chelsea, wie wint de Champions League? De redactie van Sport/Voetbalmagazine geeft haar pronostiek.

Tuchel is voorbereid met Chelsea

Volgens Guillaume Gautier is het een uitgemaakte zaak: Chelsea wint de Champions League. 'Thomas Tuchel heeft sinds zijn aankomst in Londen al twee keer laten zien dat hij het systeem van Pep Guardiola helemaal kan counteren. Bovendien zag Chelsea zijn tactische plannen veel later veranderen met de nieuwe Duitse coach, waardoor het dus nog een mentale frisheid heeft op tactisch vlak. En dat kan wel eens van kapitaal belang zijn in een competitie waarvan men al in de winter, bij het ingaan van de achtste finales, de winnaar van lijkt te kennen.

Ook Gert Segers denkt dat Chelsea voor de tweede keer in zijn geschiedenis met de grootste Europese beker gaat lopen. 'Als je het Chelsea van Lampard met dat van Tuchel vergelijkt, zie je een wereld van verschil. Ineens lijkt alles in elkaar te passen, zowel verdedigend als aanvallend. Probeer maar eens een zwakke schakel te vinden bij de Blues, het zal niet zo eenvoudig zijn. Chelsea staat bovendien tegenover een gekende tegenstander waar het geen schrik voor moet hebben.

'Al lijkt de machine de laatste weken wel wat te stokken. In de finale van de FA Cup werd verloren van Leicester en op de laatste speeldag raakte het niet voorbij Aston Villa, waardoor het nog heel wat bijval nodig had om de vierde plek binnen te halen. Kan Tuchel deze keer wel op het grote moment toeslaan?'

City heeft de ervaring

Dé grote favoriet op de eindwinst lijkt echter Manchester City te zijn in onze rondvraag op de redactie. Onder meer Steve Van Herpe ziet Guardiola opnieuw de Champions League winnen. 'The Citizens kunnen tegenover de jonge Sturm und Drang van Chelsea heel veel ervaring zetten. Je zag ook al tegen Borussia Dortmund en PSG dat City zich niet snel van de wijs laat brengen. Bovendien moet Tuchel opletten voor het Pochettinosyndroom: leuk voetbal brengen maar het niet kunnen afmaken.'

Hij krijgt bijval van Frédéric Vanheule. Ook hij is overtuigd van een zege voor City. 'De Sky Blues toonden dit seizoen aan dat ze in staat zijn om prijzen te winnen. Kevin De Bruyne en co veroverden voor de vierde opeenvolgende keer de Carabao Cup. De Ligabeker is misschien niet de meest prestigieuze trofee, de 1-0-zege tegenover Tottenham volgde op prestigeduels in de kwartfinale en halve finale tegen respectievelijk Arsenal en Manchester United.

'Nu in de Champions League hetzelfde doen met Chelsea zou een mooi bewijs zijn voor manager Pep Guardiola dat ze echt de beste zijn van Engeland, zoals de eindstand in de Premier League ook duidelijk maakte.'

Ook Aurélie Herman, ten slotte, heeft het zaterdagavond net wat meer voor de mannen uit Manchester. 'Het staat in de sterren geschreven: deze Champions League is voor Manchester City. Omdat de Citizens hun rots in de verdediging hebben gevonden in de persoon van Ruben Dias, die ook meteen werd verkozen tot Speler van het Jaar. Maar ook omdat 10 jaar zonder Europese trofee een lange periode is, ook voor Pep Guardiola. En als Kevin De Bruyne de dubbel wint met City, dan zullen de Rode Duivels echt hun tanden kunnen laten zien komende maand.'

Volgens Guillaume Gautier is het een uitgemaakte zaak: Chelsea wint de Champions League. 'Thomas Tuchel heeft sinds zijn aankomst in Londen al twee keer laten zien dat hij het systeem van Pep Guardiola helemaal kan counteren. Bovendien zag Chelsea zijn tactische plannen veel later veranderen met de nieuwe Duitse coach, waardoor het dus nog een mentale frisheid heeft op tactisch vlak. En dat kan wel eens van kapitaal belang zijn in een competitie waarvan men al in de winter, bij het ingaan van de achtste finales, de winnaar van lijkt te kennen.Ook Gert Segers denkt dat Chelsea voor de tweede keer in zijn geschiedenis met de grootste Europese beker gaat lopen. 'Als je het Chelsea van Lampard met dat van Tuchel vergelijkt, zie je een wereld van verschil. Ineens lijkt alles in elkaar te passen, zowel verdedigend als aanvallend. Probeer maar eens een zwakke schakel te vinden bij de Blues, het zal niet zo eenvoudig zijn. Chelsea staat bovendien tegenover een gekende tegenstander waar het geen schrik voor moet hebben. 'Al lijkt de machine de laatste weken wel wat te stokken. In de finale van de FA Cup werd verloren van Leicester en op de laatste speeldag raakte het niet voorbij Aston Villa, waardoor het nog heel wat bijval nodig had om de vierde plek binnen te halen. Kan Tuchel deze keer wel op het grote moment toeslaan?'Dé grote favoriet op de eindwinst lijkt echter Manchester City te zijn in onze rondvraag op de redactie. Onder meer Steve Van Herpe ziet Guardiola opnieuw de Champions League winnen. 'The Citizens kunnen tegenover de jonge Sturm und Drang van Chelsea heel veel ervaring zetten. Je zag ook al tegen Borussia Dortmund en PSG dat City zich niet snel van de wijs laat brengen. Bovendien moet Tuchel opletten voor het Pochettinosyndroom: leuk voetbal brengen maar het niet kunnen afmaken.'Hij krijgt bijval van Frédéric Vanheule. Ook hij is overtuigd van een zege voor City. 'De Sky Blues toonden dit seizoen aan dat ze in staat zijn om prijzen te winnen. Kevin De Bruyne en co veroverden voor de vierde opeenvolgende keer de Carabao Cup. De Ligabeker is misschien niet de meest prestigieuze trofee, de 1-0-zege tegenover Tottenham volgde op prestigeduels in de kwartfinale en halve finale tegen respectievelijk Arsenal en Manchester United. 'Nu in de Champions League hetzelfde doen met Chelsea zou een mooi bewijs zijn voor manager Pep Guardiola dat ze echt de beste zijn van Engeland, zoals de eindstand in de Premier League ook duidelijk maakte.'Ook Aurélie Herman, ten slotte, heeft het zaterdagavond net wat meer voor de mannen uit Manchester. 'Het staat in de sterren geschreven: deze Champions League is voor Manchester City. Omdat de Citizens hun rots in de verdediging hebben gevonden in de persoon van Ruben Dias, die ook meteen werd verkozen tot Speler van het Jaar. Maar ook omdat 10 jaar zonder Europese trofee een lange periode is, ook voor Pep Guardiola. En als Kevin De Bruyne de dubbel wint met City, dan zullen de Rode Duivels echt hun tanden kunnen laten zien komende maand.'