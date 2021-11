Vanavond weten we wie de opvolger wordt van Lionel Messi, de Gouden Balwinnaar van 2019. Wordt het Robert Lewandowski, Karim Benzema of opnieuw de Argentijn? De redacteurs van Sport/Voetbalmagazine bespreken wie volgens hen moet winnen.

Doe onderaan dit artikel zelf mee aan de discussie en stem op jouw Gouden Bal!

Indrukwekkend met de Squadra

Tot enkele maanden geleden was hij de gedoodverfde favoriet, al verloor Jorginho voornamelijk na de zomer toch wat van zijn pluimen. Volgens redacteur Geert Foutré blijft de Italiaanse kapitein van Chelsea echter de te kloppen man. 'De laatste weken is hij een stuk minder of dreef, kijk maar naar wat er gebeurde met Italië in de WK-kwalificaties. Maar wat hij afgelopen zomer met de Squadra deed, niet alleen qua resultaten, maar ook qua mooi voetbal, was toch zo indrukwekkend dat het langer zal onthouden worden dan enkele mindere weken nu. Als er in september gestemd wordt, wint hij waarschijnlijk. Dus is het nodig dat iemand dat nog eens in herinnering brengt. Wat bij deze gebeurd is.'

Peter t'Kint treedt Foutré bij. Ook hij kijkt verder naar de laatste weken. 'Omdat het niet altijd de afwerkers moeten zijn', verklaart hij zijn keuze voor Jorginho. 'En omdat hij, met Kanté, een bepalende factor was bij Chelsea, toch de winnaar van de Champions League en dit voorjaar telkens de betere van Manchester City in de onderlinge duels.'

Jorginho © GETTY

The sky is the limit

De Fransen zitten met drie grote kandidaten op eindwinst. Kylian Mbappé is er daar één van. Volgens Alain Eliasy is het de snelheidsduivel van PSG die dit jaar het kleinood verdient. 'Na zijn sterk WK in Rusland in 2018 lag de voetbalwereld aan zijn voeten en ging iedereen ervan uit dat hij de komende jaren Lionel Messi en Cristiano Ronaldo naar het achterplan zou duwen. Maar Mbappé kreeg te maken met een dipje, wat niet ongewoon is voor een speler van zijn leeftijd.

'Ondanks een matig EK, een uitschakeling in de halve finales van de Champions League, een gemiste titel en afgeketste transfer naar Real Madrid was Mbappé wel outstanding in 2021. Hij moet nog 23 jaar worden en het lijkt wel alsof de slagzin 'the sky is the limit' speciaal voor hem werd uitgevonden.'

Een tweede Franse naam is die van Karim Benzema, maar als Pierre Danvoye tussen beide spelers moet kiezen, gaat hij toch voor de PSG-speler. 'Het is echt heel close, maar Mbappé heeft dit voordeel op Benzema: hij is nog maar 22 jaar oud en zijn privéleven is toch net iets voorbeeldiger dan dat van de Real Madridvedette. Sinds Mbappé in Parijs speelt, scoorde hij al bijna 150 keer. Komt dat door het lage niveau van de Ligue 1? Neen. Ook tegen de grootste ploegen van Europa is Mbappé doelgericht. In de Champions League scoorde hij al bijna 30 keer!'

Kylian Mbappé © GETTY

Voortrekker en leider

Hoewel Kylian Mbappé de toekomst van het Franse voetbal is, gaan de meeste stemmen van de redactie van Sport/Voetbalmagazine naar Benzema. 'De 33-jarige Franse aanvaller komt al sinds 2009 uit voor Real Madrid en blijft naast een garantie op doelpunten de afgelopen maanden de voortrekker en leider op wie de ploeg kan bouwen na het vertrek van Sergio Ramos', vertelt Frédéric Vanheule. 'Ook bondscoach Didier Deschamps ging weer overstag voor de opportunist, die altijd lijkt terug te keren uit een verloren positie. Dat het vertrouwen van de Koninklijke groot is in zijn potentieel - ondanks de gevorderde leeftijd - blijkt uit de laatste contractverlenging met de sterkhouder in augustus dit jaar tot 2023.'

Ook Martin Grimberghs gaat resoluut voor de spits van Real Madrid. 'Hij is bijna 34 jaar, maar leek nog nooit zo sterk als nu. Hij droeg zelfs bijna op zijn eentje de aanval van de Koninklijke dit jaar. Met zijn natuurlijke elegantie aan de bal, liet de Fransman in 2021 buitengewone cijfers opteken: 45 goals en 15 assists over alle competities heen.'

Aurélie Herman, tot slot, koos ook voor de man die in de zomer terugkeerde bij de Franse nationale ploeg. 'Inderdaad, Benzema won niets dit jaar en dat zal voor een club van die standing ook erg veel pijn doen. Maar bijna op zijn 34e is KB9 misschien wel de beste spits ter wereld. Nog beter dan Robert Lewandowski, durf ik te zeggen, omdat hij altijd op de juiste plaats staat en ook anderen een doelpuntje gunt. En ook zijn terugkeer bij de Franse nationale ploeg was succesvol. Op het EK was hij individueel een van de beteren bij Les Bleus, maar vooral in de Nations League begin oktober dit jaar was Benzema outstanding.'

Karim Benzema © GETTY

Bekroning gevraagd

Naast Mbappé en Benzema zouden we haast nog een derde Fransman vergeten in dit rijtje. N'Golo Kanté won in mei nog de Champions League en speelde zelf een heel sterk jaar onder nieuwe coach Thomas Tuchel. Kevin Van Der Auwera gaat voluit voor de Franse middenvelder als zijn Gouden Balwinnaar. 'Hoe cruciaal ze ook zijn, verdedigende middenvelders zijn doorgaans niet de meest zichtbare spelers van een elftal en dus ook niet de meest gelauwerde. N'Golo Kanté speelde in 2014 nog met Caen in de Franse tweede klasse, maar amper zeven jaar later heeft de 30-jarige Fransman met Chelsea een Premier League-titel, een FA Cup, een Europa League en, sinds dit jaar, ook een Champions League op zijn palmares verzameld. En dan zwijgen we nog van de wereldtitel met Frankrijk in 2018. Bovendien voert hij met Chelsea opnieuw autoritair de Premier League aan. Dat schreeuwt om een bekroning.'

N'Golo Kanté © GETTY

Garantie op doelpunten

De grote favoriet dit jaar, of toch de naam die de laatste weken het meest genoemd wordt in deze verkiezing, is die van Robert Lewandowski. Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, vertelt waarom de Pool zijn eerste Gouden Bal vanavond in ontvangst moet nemen. 'Er kan maar één kandidaat zijn: Robert Lewandowski. Een garantie op doelpunten. En hou ouder hij wordt, hoe productiever. En hoe acrobatischer zijn doelpunten zoals vorige week nog op het veld van Dynamo Kiev bleek. Lewandowski heeft in zijn ontwikkeling geen stap overgeslagen. Hij neemt nu volop deel aan het spel, beweegt op het juiste moment en denkt heel snel. In maar ook buiten de zestien meter.'

En onze hoofdredacteur is niet de enige bepleiter van de Pool. Ook Steve Van Herpe gaat voor de ster van Bayern München. 'Lewandowski is al 33, maar hij blijft onverstoord verder scoren. Ook nu weer voert hij de topschutterslijst in de Bundesliga aan en is hij, samen met Sébastien Haller, topscorer in de Champions League. Met Polen won hij het EK niet en met Bayern greep hij ook naast de Champions League, maar als het criterium is dat de Gouden Bal de beste speler ter wereld bekroont, dan mag de continuïteit van de al jarenlang op hoog niveau spelende Lewandowski eindelijk weleens beloond worden.'

Robert Lewandowski © GETTY

Gewoon de beste ter wereld

Een naam die nog niet is gevallen, is die van Lionel Messi. Volgens Gert Segers verdient de Vlo het om zichzelf op te volgen als de beste voetballer van het jaar. 'Messi was ook dit jaar weer buitengewoon. Hij liet een zwalpend Barcelona op zijn eentje flitsen. Onder zijn impuls eindigde de blaugrana nog op een derde plek (en waren ze zelfs even titelfavoriet) en pakte het de Copa del Rey. En vergeet niet wat hij ook nog in de zomer voor elkaar kreeg: de eerste trofee voor Argentinië sinds 1993 met de Copa América. Is dat alles nog niet genoeg, dan kunnen Messi's cijfers in 2021 u misschien wel overtuigen: 41 goals en 20 assists. Vergeet even zijn mindere periode bij PSG, Messi is gewoon de beste speler ter wereld. Punt.'

